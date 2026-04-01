Prima pagină » Actualitate » De ce trebuie să oferi, mereu, un număr impar de flori. Dar de ce, la înmormântare, numărul trebuie să fie par?

De ce trebuie să oferi, mereu, un număr impar de flori. Dar de ce, la înmormântare, numărul trebuie să fie par?

De ce trebuie să oferi, mereu, un număr impar de flori. Dar de ce, la înmormântare, numărul trebuie să fie par?

Un buchet de flori este gestul și cadoul perfect. Niciodată nu vor fi prea multe. Pe lângă faptul că este un act de tandrețe sau respect deosebit, un buchet de flori te poate scoate dintr-un impas care părea de netrecut. Știm deja cu toții că, la români, se oferă o floare sau un număr impar de flori doamnelor și domnișoarelor. Un număr par de flori, de obicei 2 sau 4 se duc doar la cimitir. Bărbaților li se oferă flori doar dacă sunt bolnavi sau dacă au primit o distincție, un premiu sau o medalie de merit. Deoarece oricine are un suflet pereche, bărbatul trebuie sa ia un număr impar de flori, pentru că această ultimă floare este însăși perechea sa. 

Conform uzanțelor, se spune că oricine pe lumea asta are o pereche. Iar bărbatul trebuie să ia un număr impar de flori pentru femeia pe care o îndrăgește, deoarece ultima floare este perechea sufletului lui, publică Libertatea.

Evită ambalajele din hârtie și din plastic. Un buchet de flori elegant trebuie legat cu o fundă și decorat cu frunze și crenguțe mai deosebite.

Evită florile prea parfumate precum crinii sau florile de mari dimensiuni și greu de îngrijit precum nuferii, crinii imperiali sau calele. Unei femei trebuie să îi oferi flori delicate, în special trandafiri, gerbera, iriși, crizanteme, margarete, inclusiv lăcrămioare sau panseluțe, aranjate în buchete cu frunze decorative.

Nu se oferă niciodată flori artificiale. Florile trebuie să fie vii, să exprime sentimentele celui care le dăruiește. Florile din plastic, oricât de reușite ar fi, nu exprimă nicio emoție.

Cum se oferă florile la ghiveci

Plantele decorative și florile la ghiveci se oferă doar persoanelor pasionate de grădinărit și de cultivarea florilor. Nu se oferă plante la ghiveci unei femei care nu are timp de ele sau căreia nu îi plac.

Ghiveciul se îmbracă într-un ambalaj elegant sau se decorează cu o simplă fundă. Se alege o plantă pe care gazda nu o are în colecția ei sau o plantă care este preferata ei.

Aceasta se oferă cu un card pe care se poate scrie un mesaj scurt, în funcție de eveniment, fie ”La mulți ani!”, fie un mesaj frumos de dragoste sau de felicitare.

De ce se duc flori la înmormântare în număr par

În cultura româneasca, dar și în cea specifica altor țări din Europa de Est, precum Moldova, Ucraina, Grecia sau Bulgaria, se merge pe varianta florilor în numar par. În alte părți ale planetei, precum țările din Europa de Vest și America de Nord, florile sunt duse la înmormântari în numar impar.

Există mai multe explicații pentru tradiția de a duce flori in numar par la înmormântările din Romînia. Acestea se bazează pe simboluri numerologice, dar și pe credințe populare.

Simbolistica numerelor

  • Numarul par – este, în general, asociat cu moartea, ghinionul și sfârșitul. Se spune ca lucrurile rele vin în perechi, iar un numar par de flori ar veni cu doza necesară de echilibru pentru liniștea sufletului celui dispărut și a-l ajuta să facă pasul către lumea cealaltă.
  • Numarul impar – în general este asociat cu norocul, viața și noile începuturi. În cultura vestică, se oferă flori în număr impar în situația în care se dorește simbolizarea dorinței ca ghinionul să nu se repete, iar cei ramași în urma decedatului să aiba parte de un viitor mai bun.

