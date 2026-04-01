De ce trebuie să oferi, mereu, un număr impar de flori. Dar de ce, la înmormântare, numărul trebuie să fie par?

Un buchet de flori este gestul și cadoul perfect. Niciodată nu vor fi prea multe. Pe lângă faptul că este un act de tandrețe sau respect deosebit, un buchet de flori te poate scoate dintr-un impas care părea de netrecut. Știm deja cu toții că, la români, se oferă o floare sau un număr impar de flori doamnelor și domnișoarelor. Un număr par de flori, de obicei 2 sau 4 se duc doar la cimitir. Bărbaților li se oferă flori doar dacă sunt bolnavi sau dacă au primit o distincție, un premiu sau o medalie de merit. Deoarece oricine are un suflet pereche, bărbatul trebuie sa ia un număr impar de flori, pentru că această ultimă floare este însăși perechea sa.

Evită ambalajele din hârtie și din plastic. Un buchet de flori elegant trebuie legat cu o fundă și decorat cu frunze și crenguțe mai deosebite. Evită florile prea parfumate precum crinii sau florile de mari dimensiuni și greu de îngrijit precum nuferii, crinii imperiali sau calele. Unei femei trebuie să îi oferi flori delicate, în special trandafiri, gerbera, iriși, crizanteme, margarete, inclusiv lăcrămioare sau panseluțe, aranjate în buchete cu frunze decorative. Nu se oferă niciodată flori artificiale. Florile trebuie să fie vii, să exprime sentimentele celui care le dăruiește. Florile din plastic, oricât de reușite ar fi, nu exprimă nicio emoție.