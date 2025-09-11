De la AVC la tentativă de omor: cazul cutremurător al bărbatului din Iași care și-a atacat soția cu cuțitul

Un bărbat din Podu Iloaiei a ajuns de pe patul de spital direct în instanță, după ce un accident vascular cerebral i-a schimbat radical viața. Dintr-un om liniștit, Florin Nistor s-a transformat într-o persoană violentă și imprevizibilă.

Astfel, într-un acces de furie, el și-a atacat soția cu un cuțit și a fost la un pas să o ucidă, scrie Ziarul de Iași.

Ce s-a întâmplat, de fapt

În august 2024, Nistor a suferit un AVC sever. Medicii i-au pus o listă lungă de diagnostice – de la demență mixtă și tulburări organice de personalitate până la atrofie cerebrală globală.

Din acel moment, comportamentul său s-a schimbat radical, devenind agresiv, suspicios și greu de controlat.

Pentru soție, viața conjugală a devenit un calvar, femeia obișnuind să plece periodic la mama ei pentru a scăpa de furia bărbatului.

Pe 27 noiembrie, după ce s-a întors acasă, ea și-a găsit soțul vizibil tulburat, stând la masa din bucătărie cu trei cuțite așezate în față. Într-o clipă, bărbatul s-a repezit asupra ei cu un cuțit și a încercat să o lovească direct în zona capului și a gâtului.

După mai multe minute de luptă, într-un moment de luciditate, femeia l-a rugat să-i permită să meargă la baie să se spele de sânge, iar soțul a acceptat. A fost șansa victimei, care a strigat după ajutor, fiind auzită de sora sa.

