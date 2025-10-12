Prima pagină » Actualitate » De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele

De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele

Elena AiluţoaeiMara Răducanu
12 oct. 2025, 14:18, Actualitate
De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele

De la nuntă la scandal nu este decât un singur pas. Ceea ce trebuia să fie un moment special pentru un cuplu care și-a unit destinele, s-a transformat într-un scandal de proporții sâmbătă seara, la un un local din Craiova unde avea loc o nuntă. După ce au consumat băuturi alcoolice, nuntașii s-au luat la bătaie. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

„La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unei săli de evenimente din municipiul Craiova, a avut loc un conflict între mai multe persoane.

În cauză, se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul și identificarea persoanelor implicate, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor să fie dispuse măsuri în consecință”, au precizat polițiștii.

Rămâne de văzut de la ce a pornit întregul scandal și ce se va întâmpla cu cei care au provocat o asemenea atmosferă de panică, prin folosirea cuțitelor.

