Decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul rapperului american Wiz Khalifa: Se redeschide dosarul

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după ce în vara anului 2024 a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”. Acum, Înalta Curte a decis reanalizarea cazului, însă pedeapsa rămâne, deocamdată, în vigoare.

Se redeschide dosarul rapper-ului american Wiz Khalifa

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis în principiu recursul în casație formulat de Wiz Khalifa, ceea ce înseamnă că dosarul va fi reanalizat pe fondul legalității deciziei anterioare. Cauza a fost trimisă spre judecare Completului nr. 9, format din trei judecători, iar primul termen a fost stabilit pentru data de 7 mai 2026.

În același timp, instanța supremă a respins cererea de suspendare a executării pedepsei. Practic, condamnarea rămâne în vigoare până la o eventuală decizie favorabilă în urma rejudecării. Hotărârea este definitivă în ceea ce privește admiterea în principiu a recursului.

Minuta instanței:

„Admite, în principiu, cererea de recurs în casație formulată de inculpatul Thomaz Cameron Jibril împotriva deciziei penale nr. 1222/P din data de 18 decembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Trimite cauza Completului nr. 9, în compunere de 3 judecători. Acordă termen la data de 07 mai 2026, cu citarea recurentului inculpat Thomaz Cameron Jibril şi asigurarea apărării. Respinge cererea de suspendare a executării hotărârii recurate. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26 martie 2026”.

Ce s-a întâmplat

Cazul a început în octombrie 2025, când procurorii DIICOT Constanța l-au trimis în judecată pe artist. Potrivit anchetatorilor, Wiz Khalifa ar fi consumat cannabis chiar pe scenă, în timpul unui festival desfășurat în Costinești.

Inițial, Tribunalul Constanța a decis o pedeapsă relativ blândă: o amendă penală de 3.600 de lei pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Situația s-a schimbat însă radical în apel. Curtea de Apel Constanța a pronunțat o condamnare mult mai dură: 9 luni de închisoare cu executare. Decizia a stârnit controverse majore, inclusiv în presa internațională, având în vedere statutul artistului și natura faptei.

Cine este Wiz Khalifa

Wiz Khalifa, pe numele real Cameron Jibril Thomaz, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști hip-hop din lume, activ de aproape 20 de ani în industria muzicală. S-a născut în 1987, în Statele Unite, într-o familie de militari, ceea ce a făcut ca în copilărie să locuiască în mai multe țări, înainte să se stabilească în Pittsburgh.

Explozia în carieră a venit în 2010–2011, când piesa „Black and Yellow” a ajuns pe locul 1 în topul Billboard din SUA, transformându-l într-un nume global. Ulterior, albumul „Rolling Papers” l-a consolidat ca artist de top.

Cel mai mare succes comercial al său rămâne „See You Again”, colaborarea cu Charlie Puth pentru filmul Furious 7, piesă care a stat săptămâni întregi pe locul 1 în topurile internaționale și a devenit una dintre cele mai ascultate melodii din lume.