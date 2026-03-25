ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”

Ruxandra Radulescu
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis suspendarea comitetului creat de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru analiza și revizuirea legilor justiției, invocând posibile derapaje de la principiile statului de drept. Hotărârea instanței este definitivă și produce efecte imediate, blocând activitatea structurii constituite la nivelul Executivului.

„Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Contencios administrativ și fiscal a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției”, se arată în comunicat.

„Decizia instanței vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”, precizează ÎCCJ.

Judecătorul Alin Ene numește decizia ICCJ „o victorie importantă” pentru independența justiției.

„VICTORIE IMPORTANTĂ pentru independența justiției!
Astăzi, 25 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis cererea de suspendare a executării actului administrativ prin care premierul Ilie Bolojan a înființat Comitetul guvernamental pentru „reforma” legilor justiției (Decizia nr. 574/2025).
Comitetul se oprește temporar.
Decizia ICCJ arată că există dubii serioase asupra legalității și oportunității acestui demers guvernamental, contestat încă din ianuarie de mai multe ONG-uri, avocați și voci din societatea civilă.
Un guvern nu poate crea peste noapte un „comitet” care să rescrie legile justiției fără transparență reală și fără respectarea separării puterilor în stat.
Urmărim cu atenție motivarea completă.
Este un semnal important că statul de drept funcționează și că nimeni nu e deasupra legii – nici măcar Executivul.
Ce părere aveți? Este o victorie pentru justiție independentă sau doar o amânare?”, a declarat Alin Ene pe Facebook.

Recomandarea autorului:

USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”

Război total între Justiție și Guvern. CSM acuză Coaliția că a „furat” banii magistraților pentru a-i da primăriilor

JUSTIȚIE Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
18:01
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
FLASH NEWS Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
17:53
Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
FLASH NEWS Radu Marinescu: „Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați”
16:09, 20 Mar 2026
Radu Marinescu: „Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați”
JUSTIȚIE Apelul celor 118. Procurorii cer eliminarea din dosarele de evaziune a expertizei financiare impuse de Înalta Curte de Casație și Justiție
16:48, 18 Mar 2026
Apelul celor 118. Procurorii cer eliminarea din dosarele de evaziune a expertizei financiare impuse de Înalta Curte de Casație și Justiție
NEWS ALERT Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani, este liber să iasă din închisoare pentru câteva luni. Iată motivul Curții de Apel București
16:35, 18 Mar 2026
Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani, este liber să iasă din închisoare pentru câteva luni. Iată motivul Curții de Apel București
FLASH NEWS CNSAS cere Curții de Apel București să constate că Gigi Nețoiu a făcut poliție politică înainte de 1989 în calitate de ofițer al Securității
18:57, 17 Mar 2026
CNSAS cere Curții de Apel București să constate că Gigi Nețoiu a făcut poliție politică înainte de 1989 în calitate de ofițer al Securității
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Modul în care păsările folosesc țigările aruncate este o dovadă în plus că fumatul este nociv
SĂNĂTATE Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
16:49
Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
CONTROVERSĂ Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
16:49
Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
MESAJ Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
16:44
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
ENERGIE Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
16:39
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
HOROSCOP Zodia care își face curățenie totală de primăvară în viață, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Vor elimina tot ce nu este bun din viața lor
16:26
Zodia care își face curățenie totală de primăvară în viață, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Vor elimina tot ce nu este bun din viața lor

