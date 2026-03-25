ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis suspendarea comitetului creat de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru analiza și revizuirea legilor justiției, invocând posibile derapaje de la principiile statului de drept. Hotărârea instanței este definitivă și produce efecte imediate, blocând activitatea structurii constituite la nivelul Executivului.

„Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Contencios administrativ și fiscal a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției”, se arată în comunicat.

„Decizia instanței vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”, precizează ÎCCJ.

Judecătorul Alin Ene numește decizia ICCJ „o victorie importantă” pentru independența justiției.

„VICTORIE IMPORTANTĂ pentru independența justiției!

Astăzi, 25 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis cererea de suspendare a executării actului administrativ prin care premierul Ilie Bolojan a înființat Comitetul guvernamental pentru „reforma” legilor justiției (Decizia nr. 574/2025).

Comitetul se oprește temporar.

Decizia ICCJ arată că există dubii serioase asupra legalității și oportunității acestui demers guvernamental, contestat încă din ianuarie de mai multe ONG-uri, avocați și voci din societatea civilă.

Un guvern nu poate crea peste noapte un „comitet” care să rescrie legile justiției fără transparență reală și fără respectarea separării puterilor în stat.

Urmărim cu atenție motivarea completă.

Este un semnal important că statul de drept funcționează și că nimeni nu e deasupra legii – nici măcar Executivul.

Ce părere aveți? Este o victorie pentru justiție independentă sau doar o amânare?”, a declarat Alin Ene pe Facebook.

