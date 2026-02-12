Prima pagină » Actualitate » „I-a tratat ca pe niște câini”. Afacerist român din Spania, condamnat la închisoare pentru felul în care s-a purtat cu muncitorii sezonieri

12 feb. 2026, 13:43, Actualitate
„I-a tratat ca pe niște câini”. Afacerist român din Spania, condamnat la închisoare pentru felul în care s-a purtat cu muncitorii sezonieri
„I-a tratat ca pe niște câini”. Afacerist român din Spania, condamnat la închisoare / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Un om de afaceri român a fost condamnat de Tribunalul Provincial din Valladolid la un an și jumătate de închisoare pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor săi. El este acuzat că a impus condiții de muncă abuzive unor muncitori sezonieri.

Potrivit ziarului spaniol 20minutos, bărbatul a angajat lucrători agricoli în timpul pandemiei, iar felul în care s-a purtat cu ei l-a adus în fața oamenilor legii.

Faptele, comise în 2020

Judecătorii l-au găsit vinovat pe Vasile U. pentru fapte care au fost comise între septembrie și octombrie 2020. Atunci, el a angajat 10 lucrători agricoli (muncitori sezonieri) pentru recoltarea cartofilor în zona Medina del Campo. Judecătorii au dictat o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, o amendă de 1.440 de euro și plata unor despăgubiri civile de câte 500 de euro pentru fiecare dintre cei 10 lucrători afectați.

Pe baza declarațiilor martorilor la proces, Secția a Doua Penală a Tribunalului din Valladolid, Spania a reținut că afaceristul român era „angajatorul de facto” și persoana care conducea structura organizatorică a activității, efectua plățile și lua deciziile. Sora lui, Ionela, era folosită drept „paravan”, ea figurând în acte ca responsabil al societății, însă instanța a reținut că doar apărea în documente pentru evitarea asumării responsabilităților legale de către adevărații făptași.

Ca să își atragă victimele la muncă, românul le promitea condiții de muncă avantajoase. El a profitat de situația vulnerabilă, agravată de contextul pandemiei Covid-19.

Inițial, procurorul de caz a cerut o pedeapsă de patru ani de închisoare și despăgubiri de 15.000 de euro pentru fiecare victimă. „Nu numai că nu le-a plătit ceea ce le-a promis, dar i-a tratat ca pe niște câini și chiar i-a scuipat în față!”, a declarat procurorul la proces. Victimele erau muncitori de origine columbiană, peruană și marocană.

Ce salarii promisese românul

Din dosar reiese că lucrătorii au fost recrutați cu ajutorul lui Ángel QT, un rezident din Alicante, declarat fugar și căutat pentru a depune mărturie în calitate de suspect. El le-ar fi promis muncitorilor salarii cuprinse între 1.600 și 1.800 de euro, contract de muncă, înregistrare la Asigurările Sociale și cazare gratuită.

Pentru că în țară era o situație specială, oamenii au acceptat să călătorească din Alicante și Yecla (Murcia) spre ferma din Torrecilla del Valle, unde au lucrat între 15 septembrie și 22 octombrie 2020. La locul de muncă, victimele au fost cazate în condiții inumane – camere supraaglomerate, fără încălzire sau apă potabilă. Unii au fost nevoiți să recupereze saltele de la un centru de reciclare ca să aibă pe ce dormi.

