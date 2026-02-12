Prima pagină » Știri externe » Avertismentul lui Orban pentru Europa: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE, reuniți într-un castel din Belgia

12 feb. 2026, 13:18, Știri externe
Săptămâna aceasta, capitala Europei nu se află la Bruxelles, ci în provincia Limburg. La inițiativa prim-ministrului belgian Bart De Wever, liderii UE se reunesc, joi, într-un castel istoric din zona rurală pentru a discuta despre „competitivitate“, relatează The Brusseles Times.

Summitul informal de două zile a început de fapt miercuri cu Summitul industrial european de la Anvers. Directorii celor mai mari companii belgiene și europene s-au reunit pentru a discuta despre măsurile politice necesare pentru a ajuta industria.

„Dacă vrem să vorbim despre viitorul industriei noastre, trebuie mai întâi să credem că industria noastră este viitorul”, a declarat De Wever în discursul său de miercuri.

„Acum un an, nu eram încă convins că această convingere era atât de răspândită. Astăzi, sunt puțin mai puțin sceptic, dar această convingere tot mai puternică trebuie să conducă acum la acțiuni urgente”, a adăugat el.

Pentru a discuta această acțiune urgentă, De Wever găzduiește, astăzi, lideri precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și alți șefi de stat și de guvern în impunătorul Alden Biesen Landcommandery.

Principalul subiect de pe agendă: competitivitatea.

Cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni conduc, însă,  o aripă a blocului comunitar care solicită dereglementarea, repornirea relației Europei cu Washingtonul și încheierea de acorduri comerciale precum cel recent încheiat cu națiunile Mercosur din America de Sud. „Trebuie să dereglementăm fiecare sector”, a declarat Merz miercuri. Dar sunt în conflict cu Franța.

Președintele francez Emmanuel Macron susține că firmele UE ar trebui să aibă prioritate, în timp ce Merz și Meloni spun că achizițiile ar trebui să fie făcute atât de firme străine, cât și de firme europene.
Macron a îndemnat UE să își protejeze industriile în general prin aplicarea „preferinței europene” în sectoare cheie precum tehnologiile curate, produsele chimice, oțelul, industria auto și apărarea.

Orban, de la Alden: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina”

Prim-ministrul ungar a declarat că trebuie făcute trei lucruri pentru a îmbunătăți competitivitatea UE. El a vorbit despre acest lucru la Alden Biesen, înainte de începerea summitului UE din Belgia.

„Liderii UE trebuie să hotărască acum ce măsuri să ia pentru a îmbunătăți competitivitatea, întrucât economia europeană se află în prezent în declin.“ În opinia sa, trebuie făcute trei lucruri, care reprezintă poziția Ungariei.

„Este nevoie de pace, deoarece economia suferă în timpul războiului. Dacă avem bani, nu ar trebui să-i trimitem altora, nu ar trebui să-i dăm Ucrainei. Problema numărul unu pentru companiile noastre este prețul ridicat al energiei, așa că sunt necesare măsuri pentru reducerea acestuia., a enumerat premierul maghiar.“

„Nu vă trimiteți banii în Ucraina” dacă doriți să consolidați economia, a implorat președintele ungar Viktor Orban liderii UE reuniți la Alden Biesen, Belgia, relatează TF1 Info.

