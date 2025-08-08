Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI

Fenomenul periculos al conținuturilor „deepfake” lovește și în Iași. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online în care chipul și vocea sa au fost falsificate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, ca să promoveze un așa-zis „tratament-minune”, scrie Ziarul de Iași.

Astfel, clipul fals masiv pe rețelele sociale, susține în mod mincinos că doctorița ar reconanda un supliment care „elimină rapid și sigur paraziții”. În videoclip, sunt prezentate două cazuri în care pacienții aveau viermi în organe, iar tratamentuk este promovat ca fiind unul singurul eficient, susținându-se că niciun alt medicament disponibil pe piață nu ar funcționa. În realitate însă, medical nu are nicio legătură cu produsul respectiv și nici nu și-a dat acordul pentru apariția în acest tip de conținut.

