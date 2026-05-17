Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului

Delia Velculescu ar fi propunerea lui Nicușor Dan de premier tehnocrat, conform surselor consultate de Gândul. Este economistă și a fost șefa misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) în Grecia în perioada crizei, una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului.

Cine este Delia Velculescu

Delia Velculescu este o economistă română cu carieră la FMI, un tehnocrat cunoscut mai mult în cercurile financiare decât la publicul larg.

S-a format în SUA și are master și doctorat în economie la Johns Hopkins, iar potrivit newsletterului departamentului de economie JHU, lucrează la FMI din perioada de după doctorat; a intrat în Departamentul European al FMI în 2008 și a lucrat pe programe legate de Islanda, Cipru și Grecia.

A devenit cunoscută mai ales în criza Greciei. În 2015, FMI a anunțat oficial că o echipă condusă de Delia Velculescu a fost la Atena pentru discuții tehnice cu autoritățile elene și instituțiile europene privind programul economic al Greciei. Presa greacă o descria atunci ca veterană a bailout-ului din Cipru și nota că intrase în FMI în 2002.

În Cipru a fost asociată cu privatizări, restructurarea sectorului bancar și rezolvarea creditelor neperformante; presa română scria în 2015 că a avut o poziție fermă în aceste teme. The Guardian o descria drept „serioasă și dedicată”, cu o reputație de „iron lady” în negocierile din Cipru și Grecia.

Mai recent, ea a fost șefa misiunii FMI pentru Africa de Sud.

În România a ajuns în atenție în 2025 pentru că a fost vehiculată pe surse ca posibil premier tehnocrat, dar nu a ajuns premier.

Știre în curs de actualizare

