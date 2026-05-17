Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult"

Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, susține că apropierea de războiul din Ucraina are un efect puternic asupra turismului și industriei HORECA din zonă. Potrivit edilului, alertele de drone îi sperie pe turiști și îi determină să evite Delta Dunării și județul Tulcea.

„Situaţia aceasta afectează (turismul şi industria HORECA – n.r.). Este cea mai gravă, dar înţeleg şi turiştii. Nici noi nu ne-am duce, probabil, undeva pe lângă Fâşia Gaza. Nici când a fost pe lângă Egipt nu ne-am mai dus acolo. Nu ne mai ducem în Dubai. Dacă un român de aici s-a învăţat cu alerta, un turist, mai ales dacă sunt şi străini, când primeşte alarma, o execută. O trimite şi la prietenii lui, o dă mai departe. Ne-a afectat cel mai mult”, a declarat primarul, potrivit Agerpres.

Autoritățile locale au cerut alerte „mai prietenoase”

Edilul spune că Primăria Tulcea și Organizația de Management al Destinației au solicitat autorităților centrale ca alertele să fie transmise diferențiat, în funcție de zonele aflate efectiv în pericol.

„Am făcut o solicitare către ministerele de resort, către cele care gestionează situaţiile de urgenţă, ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos, în funcţie de zonele aflate efectiv în pericol. Dacă drona este în zona Tulcea, să nu mai primească şi cei de la Murighiol, iar dacă este în zona Chilia, să nu mai primească şi cei de la Tulcea. Oamenii au fost deschişi iniţial, (…) dar ulterior au zis că nu au cum, pentru că suntem într-o stare de război. Şi dumneavoastră aţi venit în plin război aici, la Tulcea, şi dacă o să transmiteţi că suntem o ţară bine apărată, că nu este pericol, atâta timp cât suntem în NATO, să avem un conflict armat pe teritoriul României, poate reuşim să mai creştem, până va fi pace, pentru că ne-a afectat şi ne afectează foarte mult”, a explicat primarul municipiului Tulcea.

Ștefan Ilie: „Traficul intens provoacă disconfort, dar aduce dezvoltare economică”

Totuși, primarul a menționat că situația generată de războiul din Ucraina a contribuit la accelerarea dezvoltării infrastructurii din zonă, chiar dacă traficul intens creează nemulțumiri în rândul șoferilor.

„Acestea sunt argumentele care ne-au ajutat să obţinem finanţare pentru refacerea infrastructurii printr-o localitate unde nu trecea nimeni, nu existau garduri. Traficul intens provoacă disconfort, dar aduce dezvoltare economică. Se creează oportunităţi pentru parcuri industriale, pentru zone de desfacere. Mi-aş dori ca traficul să crească continuu şi dacă se termină războiul. Noi să avem infrastructura care să primească, deoarece vom câştiga tot mai mult, şi e bine că se formează nişte rute. Trebuie să rămână aceste rute”, a mai spus primarul.

Primarul cere facilități speciale pentru județele aflate aproape de conflict

Ștefan Ilie consideră că autoritățile centrale ar trebui să ofere sprijin suplimentar județelor aflate în apropierea războiului din Ucraina, prin măsuri dedicate dezvoltării economice și infrastructurii locale.

„Statul român trebuie să facă în mod special pentru aceste judeţe de la graniţa conflictului armat facilităţi de dezvoltare mult mai mari decât în alte zone”, a spus primarul municipiului Tulcea.

