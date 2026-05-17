Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot

Un tren de marfă s-a izbit de un camion care transporta o fosă septică în SUA. După momentul impactului, camionul fiind spulberat de pe șinele de tren, s-a împrăștiat toată încărcătura. 

Camionul transportase fosă septică, potrivit The Telegraph. Incidentul s-a petrecut pe o șosea din Virginia, la o intersecție cu o cale ferată, în jurul orei locale 16:00.

Bilanțul accidentului rutier

Șoferul camionului a fost grav rănit și a fost internat în stare critică. Poliția, care a început să investigheze accidentul rutier, constată că șoferul camionului a încălcat legislația rutieră după ce ar fi ignorat semnalul de oprire.

Când camionul izbit s-a răsturnat la marginea șoselei, lichidul toxic, cu miros urât, s-a vărsat pe stradă.

„Sfinte Sisoie, la naiba! Ce dracu!”, a țipat bărbatul care a filmat momentul înfiorător.

Poliția nu a publicat informații despre identitatea șoferului și asigură populația că substanța toxică transportată de camion nu reprezintă o amenințare imediată.

Nicio persoană de la bordul trenului nu a fost rănită.

Sursa Video: The Telegraph/Azuriah O’Daniel

