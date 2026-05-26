Deputat USR: „Nu sunt bani” pentru scăderea taxelor, dar sunt bani pentru scheme de afaceri pe banii statului

Deputatul USR Claudiu Năsui a lansat un nou atac la adresa modului în care statul gestionează banii publici, susținând că România se află printre țările europene care acordă cele mai multe ajutoare de stat, în timp ce taxele pentru populație și mediul privat rămân ridicate.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, politicianul a afirmat că „statul român este al doilea în UE la ajutorul de stat”, susținând că autoritățile găsesc resurse pentru diverse scheme de finanțare, dar nu și pentru reducerea taxelor.

„Nu sunt bani” pentru taxe mai mici, dar sunt pentru „scheme de afaceri”

Claudiu Năsui susține că ajutoarele de stat reprezintă „socialism pentru bogați” și acuză o redistribuire inechitabilă a banilor colectați din taxe. Acesta consideră că banii folosiți pentru astfel de programe nu ajută economia reală, deoarece sunt luați tot din mediul economic, de la contribuabili și companii.

„Redistribuție de la toți către puțini. Statul sărăcește pe toată lumea prin creșterile de taxe, după care redistribuie banii celor care sunt mai apropiați de clasa politică prin tot felul de scheme și subvenții”, a scris deputatul USR.

„Profitul rămâne privat, pierderile sunt publice”

În mesajul său, Năsui a criticat și modul în care funcționează schemele de sprijin pentru companii, afirmând că beneficiarii păstrează câștigurile dacă afacerile merg bine, însă riscurile sunt suportate indirect de contribuabili.

„Dacă merge afacerea, profitul rămâne al celor care au primit banii. Dacă nu merge, nu-i grav, n-au pierdut decât puțin din banii lor și mult din banii dumneavoastră”, a transmis politicianul.

România, comparată cu Ungaria

Deputatul USR a făcut referire și la poziția României în statisticile europene privind ajutoarele de stat și sărăcia în muncă.

„România se află pe locul 2 la ajutor de stat, după Ungaria, dar la locul 1 la sărăcie în muncă. Taxe mari și redistribuție politică multă”, a concluzionat Claudiu Năsui.

