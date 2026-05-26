Cristian Mungiu, chemat în judecată de o femeie care îl acuză că o filmează fără voia ei. Detalii uluitoare din proces

Cristian Mungiu, regizorul român premiat pentru a doua oară cu Palme d’Or, se confruntă cu o situație delicată de circa 3 ani și jumătate. Acestuia îi sunt aduse acuzații grave din partea unei femei, iar aceasta i-a cerut daune uriașe. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Din anul 2022, regizorul român Cristian Mungiu este hărțuit prin instanțe din București și Constanța de o femeie care îl acuză că o filmează cu drone la stomatolog și când iese din magazine. Femeia i-a cerut daune de zeci de mii de euro. Primul proces a fost pierdut definitiv, însă cel de-al doilea se află pe rol, la Tribunalul Constanța.

Femeia îi cere daune de zeci de mii de euro

Potrivit actelor aflate la dosar, femeia îl acuză pe regizorul Cristian Mungiu că ar fi implicat-o, fără consimțământ, într-un proiect cinematografic desfășurat din 2018 până în prezent. Ea susține că este urmărită și filmată constant de drone controlate de acesta, inclusiv în spații publice și comerciale. În cea mai recentă plângere, ea a afirmat că ar fi fost filmată chiar și în timpul unei vizite la stomatolog.

Acuzațiile au fost reluate și pe rețelele sociale, dar și în petiții adresate Curții Europene a Drepturilor Omului și autorităților guvernamentale. Printre persoanele și instituțiile vizate de demersurile sale se numără HBO, Pro TV și un fost medic psihiatru, care a precizat în fața instanței că a consultat-o în 2017 și i-a stabilit diagnosticul de „tulburare delirantă persistentă”, arată Ziarul de Iași.

Femeia, G.I.A., l-a dat în judecată pe regizor în anul 2022, la Tribunalul București. Femeia i-a cerut despăgubiri de circa 10.000 de euro – „daune morale” – acuzând că o filmează fără voia ei.

A cerut bani pentru „fapta acestuia de a o filma forţat pe anumite artere când sunt reflectoarele aprinse şi sunt foarte multe drone în respectivele zone începând cu anul 2018 (…) de fiecare dată când iese din casă, chiar şi în anumite magazine este filmată din mai multe părţi de dronele regizorului Mungiu Cristian fără a-şi dori lucrul acesta”.

Ce a mai pretins femeia?

Tribunalul a respins cererea în iunie 2023, însă reclamanta a contestat hotărârea. Apelul a fost analizat de Curtea de Apel București, care l-a respins în 2024, menținând astfel definitiv soluția primei instanțe.

„A supus-o la muncă forţată din anul 2018 şi până în prezent, lucrând la un film serial fără acordul său şi fără contract de muncă. Se produce un film serial autobiografic împreună cu părinţii săi (…) dar şi cu vecinii din ##### ### 2018, de când lucrează la aceste transmisiuni live este obligată să port căşti, a fost expusă la zgomote foarte puternice şi şi-a pierdut parţial auzul, având din acest an diagnosticul de Hipoacuzie ##### Bilaterală Mixtă şi purtând proteze auditive în prezent”, se mai arată în dosar. „Îşi doreşte să nu mai lucreze la acest film serial, însă fără un contract de muncă nu poate cere demisia, salarii, accesul la protecţia muncii, sau informaţii despre locul de muncă. Chiar dacă nu va avea vechime pe piaţa muncii şi nu va avea dreptul la salariile din urmă, cere instanţei să dispună de încetarea acestei producţii, despre care regizorul nu vrea să-i dea detalii”, mai scrisese femeia.

Femeia susține că ar fi fost filmată la stomatolog

În august anul trecut, femeia a deschis la Constanța un nou proces împotriva lui Cristian Mungiu, solicitând despăgubiri într-o acțiune de răspundere civilă delictuală. În documente publicate chiar de ea pe Instagram, reclamanta reia acuzațiile potrivit cărora regizorul ar fi filmat-o fără consimțământ, inclusiv într-un cabinet stomatologic din județul Constanța, motiv pentru care cere acordarea de daune.

În actele publicate apare numele avocatului Ionuț Cazan ca reprezentant al lui Mungiu, însă acesta a declarat că nu are nicio legătură cu dosarul. Cauza va fi reluată în septembrie. Femeia a făcut demersuri și către Guvern, respectiv CEDO, în legătură cu acuzațiile aduse regizorului.

Femeia a deschis mai multe procese împotriva unor entități precum HBO România, Pro TV și un medic psihiatru, căruia i-a cerut despăgubiri de 50.000 de euro. L-a acuzat că i-ar fi provocat probleme de sănătate prin tehnologii bazate pe inteligență artificială și expunere la radiații.

Medicul a precizat că a consultat-o o singură dată, în 2017, când i-a stabilit diagnosticul de „tulburare delirantă persistentă” și i-a recomandat tratament. Instanța a respins acțiunea, însă femeia a deschis ulterior un nou proces împotriva acestuia. Recent, femeia a fost vizată de o anchetă penală pentru portul sau folosirea fără drept a unor obiecte periculoase. După dobândirea calității de suspect, procurorul a dispus renunțarea la urmărirea penală, măsură confirmată de instanță la sfârșitul lunii martie 2026.

