Dan Dungaciu: „România a ajuns să își cumpere credibilitatea externă după ce actuala putere a compromis interesele statului român”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a atacat decizia Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan de a încheia un contract de lobby în Statele Unite, evaluat la 565.000 de dolari lunar. Potrivit acestuia, suma alocată reflectă o deteriorare a poziției României pe plan extern. De asemenea, reprezintă o încercare a Palatului Cotroceni de a-și asigura sprijin și acces politic la Washington prin utilizarea fondurilor publice.

„Este recunoașterea unui eșec de un an de zile. Un eșec pe care noi l-am tot comentat și discutat, inclusiv în emisiunea dumneavoastră. Vă aduceți aminte, dincolo de faptul că ni s-a pus în cârcă faptul că am fi plătit ceea ce n-am plătit niciodată, când mergeam în Statele Unite și vorbeam despre Donald Trump, publicam cărți despre Donald Trump și făceam conferințe despre Donald Trump.

La vremea respectivă am fost acuzați că eram prea aproape de administrația Trump. După un an de zile, în care nu s-a întâmplat nimic, se schimbă kalimera. Statul român schimbă piciorul.

Ar trebui desființată ambasada, chemați toți acasă, pentru că e clar că nu au livrat nimic. Ar trebui ca Ministerul de Externe, cel puțin pe partea atlantică, dacă vreți, să fie închis, pentru că nu a livrat nimic”, a declarat Dan Dungaciu.

„Vom ieși prost și față de americani, și față de europeni”

Reprezentantul AUR susține că România riscă să fie percepută pe plan internațional ca un stat fără direcție, ale cărui orientări externe sunt dictate de calcule politice conjuncturale. În opinia sa, o astfel de abordare erodează încrederea partenerilor externi și afectează credibilitatea țării.

„Americanii se vor uita la noi exact în același fel, pentru că nu vor avea încredere până la capăt în această administrație. Iar europenii se vor uita la noi, și germanii în special, ca la niște oameni care iarăși schimbă piciorul. Americanii se vor uita la noi ca la unii care încearcă acum să le cumpere bunăvoința cu sume și mai mari. Deci vom ieși prost și față de americani, și față de europeni”, a precizat Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu afirmă că, dincolo de obiectivele declarate, contractul de lobby ar avea rolul de a diminua impactul problemelor de legitimitate cu care se confruntă actuala administrație. De asemenea, ar avea rolul de a contracara consecințele politice generate de anularea alegerilor și de alte decizii contestate ale puterii.

Care ar fi miza?

„Asta este miza: să-și cumpere liniștea. Și asta este miza tuturor discuțiilor care se fac acum în jurul proiectelor asumate de statul român, în care sunt implicați foarte mulți lobbyiști din Statele Unite. Să știți că firma respectivă este apropiată de democrați, firma pe care a angajat-o domnul Nicușor Dan. Nu știu cine l-a sfătuit. Cred că, mai degrabă, cineva a vrut să-l îngroape.

România riscă să cadă între scaune: americanii nu au încredere în actuala putere, iar europenii o privesc cu suspiciune pentru duplicitate și oportunism”, a precizat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

