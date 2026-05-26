CNAIR a câștigat, la Roma, procesul cu firma de construcții italiană Webuild. Miza: o garanție de peste 87 de milioane de lei

CNAIR a câștigat, la Roma, procesul cu firma de construcții italiană Webuild
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a câștigat, la Roma, unul dintre cele mai importante procese din ultimii ani. Este vorba despre încercarea firmei de construcții italiene Webuild de a bloca executarea garanției de peste 87 de milioane de lei aferentă întârzierilor înregistrate la construcția podului de la Brăila.

„CNAIR câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild!”, a anunțat compania românească într-o postare pe Facebook.

În joc erau 16 milioane de euro

„Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila. Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze”, a mai precizat CNAIR.

În octombrie 2025 s-a aflat că CNAIR executase scrisoarea de garanție a italienilor de la Webuild, aferentă proiectului de investiții Pod Brăila. Banii, peste 80 de milioane de lei, erau, deja, intrați în conturile CNAIR.

Executarea scrisorii de garanție aferentă obiectului de investiții de peste Dunăre a venit după ce CNAIR a câștigat definitiv și executoriu procesul privind întârzierile la Podul de la Brăila, printr-o sentință a Curții de Apel București.

„Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro), corespunzătoare celor peste 800 de zile de întârziere”, se arăta într-o postare a CNAIR în data de 19 iunie.

SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila

