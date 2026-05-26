Trump anunță „cheia păcii” cu Iranul: „Nu le vom permite să păstreze uraniul. Trebuie distrus înainte de orice acord”

Ionuț Stan
Președintele Donald Trump a prezentat condițiile Washingtonului pentru un posibil acord cu Iranul, susținând că stocurile de uraniu îmbogățit trebuie eliminate. În paralel, o delegație iraniană poartă negocieri în Qatar, în timp ce tensiunile militare din regiune continuă să crească, după noile lovituri americane în sudul Iranului.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran intră într-un moment decisiv. Administrația americană încearcă să obțină un acord care să pună capăt conflictului și să rezolve disputa privind programul nuclear iranian, potrivit CNN.

Liderul de la Casa Albă a anunțat că uraniul îmbogățit al Iranului nu va putea rămâne în posesia Teheranului, iar eliminarea acestuia este o condiție esențială pentru un posibil acord.

04 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump addresses the small business community in the East Room of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

„Uraniul îmbogăţit (praf nuclear!) va fi fie predat imediat Statelor Unite pentru a fi adus acasă şi distrus, fie, de preferinţă, în colaborare şi coordonare cu Republica Islamică Iran, distrus la faţa locului sau într-o altă locaţie acceptabilă, cu Comisia pentru Energie Atomică sau echivalentul acesteia ca martor al acestui proces şi eveniment”, a scris președintele Donald Trump pe platforma Truth Social.

Președintele Donald Trump a transmis încă de săptămâna trecută că Washingtonul nu intenționează să facă concesii privind stocurile nucleare iraniene.

„Probabil îl vom distruge după ce îl vom obţine, dar nu le vom permite să îl păstreze”, a declarat președintele Donald Trump.

Oficialii americani au început să folosească în ultimele zile expresia „Fără praf, fără dolari”, o referire directă la cele aproximativ 454 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit pe care Washingtonul insistă că Iranul trebuie să le elimine înainte de ridicarea sancțiunilor.

Negocierile continuă în Qatar

O delegație iraniană a ajuns în Qatar pentru discuții diplomatice menite să deblocheze acordul de pace. Potrivit unor surse diplomatice, discuțiile au continuat pe parcursul întregii zile și sunt concentrate în special asupra formulării textului privind programul nuclear și ridicarea sancțiunilor.

În paralel, situația de securitate din regiune rămâne extrem de fragilă, mai ales după ce SUA au reluat atacurile aeriene asupra unor baze de rachete din sudul Iranului.

Totodată, surse israeliene au declarat că armata pregătește extinderea operațiunilor din Liban, în coordonare cu Statele Unite.

Pe de altă parte, noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohammad Bagher Zolghadr, a transmis un mesaj ferm, susținând că țara sa este într-o poziție mai puternică decât la începutul conflictului.

„Nu va exista nicio retragere”, a declarat oficialul iranian.

Acesta a făcut apel și la unitatea populației iraniene, afirmând că menținerea coeziunii interne reprezintă un element esențial în actualul conflict.

