Luiza Dobrescu
Vicele Camerei Deputaților, Adrian Cozma: „Declarațiile lui Péter Magyar, privind actele de corupție ale Guvernului Orbán în Transilvania, trebuie investigate și clarificate!"

Deputatul Adrian Cozma spune că declaraţiile noului premier ungar, Péter Magyar, „trebuie investigate şi clarificate”.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor din România face referire la „actele de corupție al Guvernului Orban în Transilvania”.

„Declarațiile deosebit de grave ale domnului Péter Magyar, privind actele de corupție al Guvernului Orban în Transilvania, trebuie investigate și clarificate!

De ani de zile atrag atenția asupra acțiunilor subversive pe care Guvernul de la Budapesta le-a desfășurat în Transilvania.

Acum, câștigătorul alegerilor din Ungaria confirmă pe deplin toate suspiciunile mele”, spune Cozma, pentru Gândul.

„Toate instituțiile statului român au datoria de a trata cu responsabilitate orice semnal public”

Deputatul român îşi susţine afirmaţiile cu detalii despre „achizițiile realizate în ultimii ani, de la clădiri monument istoric, imobile și hoteluri”.

„Achizițiile realizate în ultimii ani, de la clădiri monument istoric, imobile și hoteluri”până la branduri din industria alimentară, companii multinaționale din energie sau chiar echipe de fotbal ridică întrebări serioase privind proveniența fondurilor utilizate, precum și scopul acțiunilor.

Consider că toate instituțiile statului român – Guvern, Președinte și Parlament – au datoria de a trata cu responsabilitate orice semnal public privind posibile fapte de corupție, cu implicații transfrontaliere”, a mai declarat deputatul, pentru Gândul.

„Este esențial ca opinia publică să primească răspunsuri clare”

Vicepreședintele Camerei Deputaților spune că opinia publică din România trebuie să primească răspunsuri clare.

De asemenea, în situația în care se va dovedi că anumite resurse financiare au fost utilizate pentru a construi influență politică sau pentru a finanța partide din România, este esențial ca opinia publică să primească răspunsuri clare, iar responsabilitățile să fie asumate.

Aștept, totodată, poziții publice ferme și delimitări clare din partea tuturor formațiunilor politice care ar putea fi vizate de astfel de suspiciuni”, mai spune vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

