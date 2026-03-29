Deputatul de Giurgiu al PSD, Marian Mina, îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan că a uitat de unde a plecat. Adică, din rândul primarilor cărora le cere să dea oameni afară.

Mina scrie duminică despre faptul că Bolojan a reuşit să obţină revolta primarilor din toate partidele. Reorganizarea administrativă şi majorarea taxelor locale sunt cele două aspecte care i-a scos din sărite pe edili.

„Ilie Bolojan a fost, mai întâi, PRIMAR! Şi nu doar un mandat. Premierul Ilie Bolojan a reuşit, în premieră, să creeze REVOLTĂ în rândul primarilor din TOATE partidele politce, inclusiv din cel al dumnealui. Cât de cinic să fii să le ceri foştilor colegi să pună STOP investiţiilor?!”, se întreabă deputatul.

Deşi mulţi primari au ieşit public şi au declarat că au identificat metode prin care să nu dea angajaţi afară şi chiar să nu mărească taxele, subiectele rămân de actualitate pentru primarii din teritoriu.

„Cât de ipocrit să fii să le ceri foştilor colegi să dea oameni afară invocând o aşa-zisă „reformă” care, în fapt, nu este decât o vorbă goală, mascată frumos de declaraţii care nu au nicio legătură cu realitatea? „Poruncile lui Bolojan” pentru administraţia din România n-au nicio legătură cu redresarea economică sau cu vreo reformă, dimpotrivă.

Cât de meschin să fii să îi obligi pe foştii colegi primari să dubleze taxele şi impozitele, apoi să le zici că banii îi iei tu la Centru. Şi… să se descurce ei cu oamenii revoltaţi, treaba lor!”.

Concluyia deputatul social democrat pare să fie aceea că „o reformă adevărată înseamnă să pui omul potrivit şi pregătit la locul potrivit”.

„Sincer? Ar trebui să începem chiar cu şeful Guvernului României.”

