PSD vrea un nou guuvern fără Ilie Bolojan. Chiar au şi votat acest lucru la întâlnirea pe care social-democraţii au avut-o sâmbătă la Dîmboviţa. Au înfiinţat chiar şi un grup de whatsapp „Jos Guvernul!”.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, nu spune, însă, ce rol are grupul de whatsapp înfiinţat de membrii săi de partid. Aflat la Dâmboviţa, liderul social-democraţilor a evitat să răspundă ce este cu acest grup.

„Eu fac parte din multe grupuri. Grupurile cu români şi despre români mă interesează pe mine, Nu ăstea de dialog intern”, a trnsmis Grindeanu la declaraţiile de presă de după Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa.

Organizația PSD Dâmbovița a votat sâmbătă, în unanimitate, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan și fără USR.

Este a doua organizație care adoptă o astfel de poziție, după PSD Olt.

Social-democrații se pregătesc să decidă, la nivel național, direcția partidului în coaliția de guvernare.

