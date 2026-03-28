Consultările PSD, la nivel de filiale de judeţ, au început la Dâmboviţa. Votul membrilor de partid a fost unul fără echivoc.

Preşedintele social-democraţilor din Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, spune că membrii fialialei au votat „pentru un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că întâlnirea din teritoriu are un mesaj foarte clar:

„Lucrurile nu merg bine. Nu merg în direcţia bună”.

Grindeanu a mai spus că situaţia din România este una îngrijorătoare şi din cauza faptului că „producţia industrială a scăzut cu 16%, în ianuarie faţă de decembrie”.

„Trebuie să acţionăm. După 20 aprilie, vom face acest lucru cu forţa pe care ne-o dă această consultare. Am vrut să aducem stabilitate, know- how în a guverna, intenţiile noastre nu au fost luate în seamă. Una dintre deciziile pe care le vom supune la vot este cel al preţului la motorină”, a mai spus Grindeanu, la Dâmboviţa, după consultările din filiala PSD.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

