PSD Dâmboviţa a decis: „Un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”

Luiza Dobrescu

Consultările PSD, la nivel de filiale de judeţ, au început la Dâmboviţa. Votul membrilor de partid a fost unul fără echivoc.

Preşedintele social-democraţilor din Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, spune că membrii fialialei au votat „pentru un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că întâlnirea din teritoriu are un mesaj foarte clar:

„Lucrurile nu merg bine. Nu merg în direcţia bună”.

Grindeanu a mai spus că situaţia din România este una îngrijorătoare şi din cauza faptului că „producţia industrială a scăzut cu 16%, în  ianuarie faţă de decembrie”.

„Trebuie să acţionăm. După 20 aprilie, vom face acest lucru cu forţa pe care ne-o dă această consultare. 

Am vrut să aducem stabilitate, know- how în a guverna, intenţiile noastre nu au fost luate în seamă.

Una dintre deciziile pe care le vom supune la vot este cel al preţului la motorină”, a mai spus Grindeanu, la Dâmboviţa, după consultările din filiala PSD.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Criza carburanților declanșează un nou scandal în coaliție. Ce spun Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și când adoptă măsurile pentru prețurile la pompă

Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Lia Olguţa Vasilescu caută să dea o utilitate fostului Cinematograf Craioviţa: „Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori”
15:56
Lia Olguţa Vasilescu caută să dea o utilitate fostului Cinematograf Craioviţa: „Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori”
UTILE Cât te costă un buncăr în România. Dotările, gradul de protecție și confortul fac diferența
15:41
Cât te costă un buncăr în România. Dotările, gradul de protecție și confortul fac diferența
ADMINISTRAȚIE Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media
15:28
Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media
ACTUALITATE WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. 3 funcții pe care le așteptați de ani de zile au sosit în sfârșit
14:44
WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. 3 funcții pe care le așteptați de ani de zile au sosit în sfârșit
FLASH NEWS Carneţelul, cel mai bun prieten al lui Nicuşor Dan. Îl însoţeşte peste tot. Acum apare şi în conferinţele de presă şi la recepţii
14:32
Carneţelul, cel mai bun prieten al lui Nicuşor Dan. Îl însoţeşte peste tot. Acum apare şi în conferinţele de presă şi la recepţii
ACTUALITATE Controlerul PS5 s-ar putea conecta la telefonul mobil. Brevetul „Input System”
14:08
Controlerul PS5 s-ar putea conecta la telefonul mobil. Brevetul „Input System”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Pinguinii îmbătrânesc la fel ca oamenii moderni, indică un studiu
SPORT Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
15:38
Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
CONTROVERSĂ Laura Codruța Kovesi a ajuns eroină în presa rusă. Ce dezvăluiri a făcut despre oficialii UE
14:50
Laura Codruța Kovesi a ajuns eroină în presa rusă. Ce dezvăluiri a făcut despre oficialii UE
ECONOMIE Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
14:15
Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
REACȚIE Șpaga în spitale încă se practică, în ciuda salariilor bune din sistemul medical. Alexandru Rogobete: „Este în continuare un fenomen”
14:01
Șpaga în spitale încă se practică, în ciuda salariilor bune din sistemul medical. Alexandru Rogobete: „Este în continuare un fenomen”
DESTINAȚII Aventura unui român spre Siberia. Cum a ajuns cu o mașină veche de 26 de ani și 480.000 km la bord în Extremul Orient rus, la -50 grade
13:55
Aventura unui român spre Siberia. Cum a ajuns cu o mașină veche de 26 de ani și 480.000 km la bord în Extremul Orient rus, la -50 grade
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”

Cele mai noi

Trimite acest link pe