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Anul masonic s-a deschis la Opera Română. Sir David Wootton a fost oaspetele de onoare al elitei masonice din România

Anul masonic s-a deschis la Opera Română. Sir David Wootton a fost oaspetele de onoare al elitei masonice din România
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Opera Națională București a găzduit ceremonia de deschidere a noului an masonic, într-o atmosferă elegantă, marcând convergența dintre artele liberale și tradiția inițiatică.

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Acest eveniment a reunit și în acest an elita francmasoneriei românești și internaționale, stând sub semnul excelenței diplomatice și culturale.

Cine a fost invitatul de onoare la deschiderea anului masonic

Centrul atenției a fost captat de o delegație britanică de excepție, invitatul de onoare fiind Sir David Wootton, o figură proeminentă a masoneriei universale. Prezența sa, fost Lord Mayor al City of London, la București, subiniază recunoașterea internațională și legăturile profunde dintre M.L.N.R. și Marea Lojă Unită a Angliei.

Instalat în 2024 în înalta demnitate de Al Doilea Mare Principal al Supremului Capitul al Royal Arch din Anglia, Sir David Wootton are un parcurs masonic și administrativ impresionant, scrie EVZ.

Anterior, între anii 2022 și 2024, acesta a deținut funcția de Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Unite a Angliei și a fost unul dintre cei mai influenți arhitecți ai diplomației masonice contemporane. Nu a venit singur, ci a fost însoțit la București de o delegație formată din 50 de masoni englezi. Prezența lor a validat soliditatea relațiilor anglo-române și importanța strategică a României pe harta masonică europeană.

Cultura – respirația masoneriei românești

Deschiderea fastuoasă se aliniază cu direcția asumată de Marele Maestru, Cătălin Tohăneanu, care a consolidat viziunea potrivit căreia cultura reprezintă chiar respirația masoneriei. În mandatul său, angajamentul pentru căutare spirituală și rafinament intelectual se traduce prin organizarea unor evenimente de excepție, care să să fixeze artele liberale în centrul vieții inițiatice.

Alegerea Operei Române pentru această ceremonie nu a o chestiune de decor, ci o declarație fermă de principii. Sub bagheta lui Daniel Jinga, directorul general al instituției, invitații au fost purtați printr-un spectacol grandios, conceput să rezoneze cu trăirile și valorile înalte ale audienței.

Participanții s-au delectat cu fragmente de muzică care au adus un aer de mister și dramatism contemporan, apoi de arii celebre din Tosca de Giacomo Puccini și pasaje vibrante din Carmen de Georges Bizet. Odată cu interpretarea grandiosului cor final din Carmina Burana de Carl Orff a fost atins apogeul, lăsând publicul într-o stare de încântare.

Deschiderea anului masonic este un moment de reflecție și de trasare a obiectivelor pentru perioada următoare. Pentru M.L.N.R., faptul că lideri de calibrul lui Sir David Wootton onorează participarea la aceste lucrări indică maturitatea instituțională și prestigiu internațional.

În plus, în condițiile de rupturi sociale specifice lumii moderne, astfel de evenimente culturale țin să reamintească utilitatea mișcării și să consolideze coeziunea și dialogul direct între membri.

Prin toate aceste elemente de înaltă ținută, a fost, așadar, o seară în care demnitatea istorică s-a împletit perfect cu provocările prezentului.

sursă foto: EVZ

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