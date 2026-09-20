Trenul internațional IRN 461 „România”, care circulă pe ruta București–Bulgaria–Turcia, a rămas blocat astăzi, 20 septembrie, pe podul feroviar dintre Giurgiu și Ruse, după ce locomotiva a suferit o defecțiune tehnică. Garnitura trecuse deja granița și se afla pe teritoriul Bulgariei în momentul în care nu a mai putut înainta. O echipă de specialiști a fost trimisă la fața locului pentru a identifica problema și a repune trenul în circulație, conform Știri pe surse.

Trenul s-a defectat pe porțiunea bulgară a podului Giurgiu-Ruse

Trenul a plecat stația Giurgiu Nord în jurul orei 13:30, însă călătoria a fost întreruptă la scurt timp după trecerea graniței. În timp ce se afla pe porțiunea bulgară a podului feroviar Giurgiu-Ruse, locomotiva a întâmpinat o defecțiune, iar trenul nu și-a mai putut continua traseul.

Circulația trenului depinde de intervenția echipei tehnice din Bulgaria

Garnitura a rămas imobilizată pe porțiunea bulgară, unde specialiștii încearcă să stabilească exact cauza defecțiunii și să repună locomotiva în funcțiune.

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Deocamdată, nu există o estimare oficială privind durata reparațiilor și nici informații clare despre numărul de minute de întârziere care se vor adăuga călătoriei. Autoritățile nu au raportat incidente care să pună în pericol pasagerii aflați în tren.

CFR S.A. a anunțat că ține legătura cu partea bulgară și monitorizează situația, urmând să transmită informații suplimentare imediat ce circulația va putea fi reluată.

Trenul cu destinații directe circulă până pe 12 octombrie 2026

CFR Călători a anunțat în luna mai reluarea circulației trenului internațional „România”, care asigură, în perioada 12 iunie – 12 octombrie 2026, legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia.

Astfel, din 12 iunie 2026, călătorii au putut ajunge direct la Varna, iar din 13 iunie au fost disponibile și conexiunile directe către Sofia și Istanbul/Halkali.

Prețul unui bilet București Nord-Istanbul/Halkali (sau retur), la vagon cușetă cu 4 locuri, este de 57,8 euro.

Biletele pentru călătoriile internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans din stațiile și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional, precum și online, conform CFR Călători.