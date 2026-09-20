Prima pagină » Actualitate » Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite

Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite

Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Artiștii care au recondiționat și pictat multicolor statuia personajului Domnul Goe din Gara din Sud din Ploiești au reacționat după ce PSD Ploiești a acuzat că simbolul național a fost pângărit de „propaganda curcubeului”. Aceștia explică faptul că lucrarea aparţine proiectului ARTOWN Now, este o reinterpretare contemporană a personajului lui Caragiale şi nu a reprezentat niciodată imaginea copilului îmbrăcat în marinar.

„Regretăm că un gest artistic ajunge descris drept «mutilare» sau «pângărire» şi că discuţia s-a mutat de la lucrare către un conflict care nu are legătură cu intenţiile anualei de artă urbană. Credem că oraşul are nevoie de discuţii serioase despre educaţie vizuală, cultură şi accesul oamenilor la artă”, au transmis artiştii implicaţi în proiect.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Artiștii amintesc că sculptura nu este un monument istoric. Potrivit acestora, sculptura a fost creată în 2023 de Ciprian Tauciuc și Laura Șoneriu și a fost gândită ca o reinterpretare contemporană a personajului lui Caragiale.

Reprezentanții proiectului ARTOWN Now subliniază că în această versiune, Domnul Goe nu a purtat niciodată costum de marinar ci a fost îmbrăcat cu haine reinterpretate, avea o pernuță pe cap și brațele așezate astfel încât să formeze o inimă.

„Statuia a fost concepută ca un jurnal deschis al orașului”

De asemenea, reprezentanții proiectului subliniază că intervenția cromatică din 2026 nu acoperă o formă „originală”. Ei spun că sculptura este concepută ca un jurnal deschis al orașului, repictat anual de un alt artist.

„Statuia a fost concepută ca un jurnal deschis al oraşului, un reper care nu-şi schimbă forma, ci în fiecare ediţie un alt artist o reinterpretează în propriul limbaj vizual. Sculptura «Domnul Goe» aparţine Artown NOW şi este găzduită de Gara de Sud, pe peronul staţiei, ca instalaţie de artă cu caracter permanent. (…)

Artown NOW creează landmark-uri urbane, iar transformarea acestei sculpturi într-un punct de referinţă al oraşului este chiar sensul acestei munci”, explică reprezentanţii proiectului artistic.

Reprezentanții proiectului resping ideea „mutilare

Artista Corina Monea-Ocu, cea care a pictat statuia în 2026, explică că alegerea culorilor nu are legătură cu simboluri politice ci cu interesul ei pentru spectrul cromatic. Artista spune că a folosit întregul gradient pentru a aduce energie și dinamims sculpturii, așa cum a mai făcut și în lucrările anterioare.

„Am vrut să folosesc întregul spectru cromatic şi să construiesc o tranziţie între nuanţe, un gradient care să aducă energie, ritm şi dinamism lucrării. Este un limbaj pe care îl folosesc frecvent în practica mea artistică şi îmi place felul în care o imagine se poate transforma atunci când nu este limitată la o singură familie de culori.

Curcubeul este, înainte de toate, un fenomen natural şi unul dintre cele mai recognoscibile motive vizuale pe care le avem”, a transmis Corina Monea.

Primarul din Ploiești a invocat semnificația religioasă a curcubeului

Inclusiv primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a invocat o altă semnificație a curcubeului. Acesta a transmis că statuia „Domnul Goe” nu aparține Primăriei și nu se află pe domeniul public al orașului, ci pe terenul CFR, fiind realizată și întreținută din fonduri private.

El a precizat că statuia este pictată în șapte culori, precum curcubeul, în timp ce steagul LGBT are șase culori, și a susținut că intervenția artistică nu are legătură cu comunitatea LGBT. Potrivit primarului, conceptul face trimitere la „Orașul lui Moș Ploaie” și la curcubeul care apare după ploaie.

PSD a acuzat că „un simbol național a fost pângărit de culorile curcubeului”

Reprezentanții PSD Ploiești au criticat dur vopsirea statuii „Domnul Goe” de la Gara de Sud în culorile curcubeului. Aceștia au spus că intervenția reprezintă o „mutilare ideologică” a statuii și o ofensă la adresa simbolurilor culturale și naționale.

De asemenea, PSD Ploiești a afirmat că folosirea culorilor asociate mișcării LGBT pe statuie nu poate fi justificată drept „artă urbană” și acuză promovarea unei „agende woke” pe care o consideră străină de istoria, credința și valorile comunității locale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Primarul din Caracal și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită în urma unui grav accident rutier
16:52
Primarul din Caracal și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită în urma unui grav accident rutier
CULTURĂ Anul masonic s-a deschis la Opera Română. Sir David Wootton a fost oaspetele de onoare al elitei masonice din România
16:37
Anul masonic s-a deschis la Opera Română. Sir David Wootton a fost oaspetele de onoare al elitei masonice din România
NEWS ALERT Trenul internațional „România”, blocat pe podul Giurgiu-Ruse din cauza unei defecțiuni tehnice la locomotivă
16:21
Trenul internațional „România”, blocat pe podul Giurgiu-Ruse din cauza unei defecțiuni tehnice la locomotivă
FLASH NEWS Oana Țoiu va participa la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE, desfășurată la New York. Ce subiecte vor fi discutate
16:15
Oana Țoiu va participa la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE, desfășurată la New York. Ce subiecte vor fi discutate
RETAIL Action, lanțul de magazine cu produse la 5 lei, se extinde în România și face angajări. Ce salarii oferă
16:09
Action, lanțul de magazine cu produse la 5 lei, se extinde în România și face angajări. Ce salarii oferă
EMOȚIONANT O șansă la un miliard: un tată și fiu s-au regăsit pe neașteptate în mijlocul Oceanului. Cum a fost posibil
15:31
O șansă la un miliard: un tată și fiu s-au regăsit pe neașteptate în mijlocul Oceanului. Cum a fost posibil
Mediafax
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
Digi24
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
Cancan.ro
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
Olguța Vasilescu, pusă la punct de USR: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile!
Click
Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”
Digi24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pensiile militare de la 1 ianuarie! Pensionarii așteaptă decizia
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Încă un mister al Lunii a fost elucidat. Ce a provocat asimetria bizară a satelitului Pământului?
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
FLASH NEWS Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
16:50
Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
CONTROVERSĂ Liderul partidului „Iabloko” a votat pentru „pace” și „o viață fără teamă” la alegerile parlamentare din Rusia. Prin ce portiță legală mai pot fi votați membrii formațiunii interzise de Kremlin
16:03
Liderul partidului „Iabloko” a votat pentru „pace” și „o viață fără teamă” la alegerile parlamentare din Rusia. Prin ce portiță legală mai pot fi votați membrii formațiunii interzise de Kremlin
FLASH NEWS Incendiu la un azil de bătrâni din Sighișoara. Zeci de persoane au fost evacuate iar una a fost transportată la spital
15:47
Incendiu la un azil de bătrâni din Sighișoara. Zeci de persoane au fost evacuate iar una a fost transportată la spital
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 21 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
15:44
Marius Tucă Show începe luni, 21 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
ULTIMA ORĂ Cutremur în Parlament, dacă s-ar face anticipate! Ce spune cel mai recent sondaj: AUR – un număr record de parlamentari. Cine pierde
15:19
Cutremur în Parlament, dacă s-ar face anticipate! Ce spune cel mai recent sondaj: AUR – un număr record de parlamentari. Cine pierde

Cele mai noi

Trimite acest link pe