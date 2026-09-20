Prima pagină » Actualitate » Action, lanțul de magazine cu produse la 5 lei, se extinde în România și face angajări. Ce salarii oferă

Action, lanțul de magazine cu produse la 5 lei, se extinde în România și face angajări. Ce salarii oferă

Action, lanțul de magazine cu produse la 5 lei, se extinde în România și face angajări. Ce salarii oferă
Lanțul olandez de magazine Action. Foto: Facebook
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lanțul olandez de magazine cu preţuri mici Action, care deține deja 26 de magazine în ţară, intră în alte noi orașe cu sucursale proprii. Compania continuă angajările în orașele Curtea de Argeş şi Fălticeni, unde pregăteşte deschiderea unor magazine de brand. 

Lanțul olandez de retail se extinde în țara noastră, urmând să inaugureze alte filiale, pe lângă cele 26 existente, pe fondul vânzărilor bune la nivel local.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Action își extinde rețeaua de magazine din țară

Din februarie 2025 până acum, Action Retail a deschis 26 magazine în România: la Piteşti, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea (două magazine), Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Bistriţa, Aiud, Ploieşti, Târgovişte, Bacău, Sânpetru, Odorheiu Secuiesc, Haţeg, Suceava, Zărnești, Orăştie, Vladimirescu (lângă Arad), la Moșnița Nouă (lângă Timişoara), la Chitila şi Sighetu Marmaţiei.

Sursa foto: Shutterstock

Astfel, Action pregăteşte deschiderea unor magazine la Sibiu şi la Afumaţi, pentru care face deja angajări, conform anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.

Ce salarii oferă lanțul olandez

Salariile oferite de Action pentru postul de manager adjunct de magazin şi manager de magazin diferă în funcţie de oraşul în care angajează:

  • manager adjunct recrutat pe salarii nete de 4.300 lei – 4.500 lei lunar la Afumaţi,
  • manager adjunct ofertat cu salarii nete de 4.400 de lei – 4.600 de lei lunar la Sibiu, potrivit anunţului de recrutare.
  • manager adjunct la Fălticeni recrutat pe salarii nete de la 4.000 de lei la 4.300 de lei lunar.

Sunt potriviţi pentru postul de manager adjunct de magazin candidaţii care au minimum 2 ani experienţă într-o poziţie de coordonare, preferabil în retail, cei care sunt orientaţi către soluții şi către clienţi. Angajatorul caută pentru aceste posturi candidaţi care au absolvit cel minim liceul, pot susţine o conversaţie în engleză şi sunt dispuşi la muncă în ture şi în weekend.

Şefi de magazine cu salarii diferite, în funcţie de oraş

Concret, salariile nete oferite de Action pentru postul de manager de magazin la Sibiu sunt cuprinse între 6.100 de lei – 6.500 de lei lunar. Managerul  de magazin e recrutat de Action la Fălticeni pentru salarii nete de la 5.800 de lei – 6.200 de lei lunar, conform anunţului de recrutare.

De asemenea, Action angajează 10 lucrători comerciali la Curtea de Argeş în regim part time şi full time pe salarii care încep de la 1.500 de lei lunar net pentru normă parţială.

De precizat că toţi candidaţii, indiferent de postul vacant, sunt ofertaţi cu asigurare medicală privată, 22 de zile de concediu pe an, bonuri de masa de 40 de lei pe zi, precum și reducere cu 15% la toate produsele Action.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite
16:52
Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite
ADMINISTRAȚIE Primarul din Caracal și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită în urma unui grav accident rutier
16:52
Primarul din Caracal și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită în urma unui grav accident rutier
CULTURĂ Anul masonic s-a deschis la Opera Română. Sir David Wootton a fost oaspetele de onoare al elitei masonice din România
16:37
Anul masonic s-a deschis la Opera Română. Sir David Wootton a fost oaspetele de onoare al elitei masonice din România
NEWS ALERT Trenul internațional „România”, blocat pe podul Giurgiu-Ruse din cauza unei defecțiuni tehnice la locomotivă
16:21
Trenul internațional „România”, blocat pe podul Giurgiu-Ruse din cauza unei defecțiuni tehnice la locomotivă
FLASH NEWS Oana Țoiu va participa la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE, desfășurată la New York. Ce subiecte vor fi discutate
16:15
Oana Țoiu va participa la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE, desfășurată la New York. Ce subiecte vor fi discutate
EMOȚIONANT O șansă la un miliard: un tată și fiu s-au regăsit pe neașteptate în mijlocul Oceanului. Cum a fost posibil
15:31
O șansă la un miliard: un tată și fiu s-au regăsit pe neașteptate în mijlocul Oceanului. Cum a fost posibil
Mediafax
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
Digi24
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
Cancan.ro
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
Olguța Vasilescu, pusă la punct de USR: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile!
Click
Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”
Digi24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pensiile militare de la 1 ianuarie! Pensionarii așteaptă decizia
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Femelele broaștelor de copac suferă de „paralizia alegerii” atunci când sunt curtate de prea mulți masculi
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
FLASH NEWS Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
16:50
Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
CONTROVERSĂ Liderul partidului „Iabloko” a votat pentru „pace” și „o viață fără teamă” la alegerile parlamentare din Rusia. Prin ce portiță legală mai pot fi votați membrii formațiunii interzise de Kremlin
16:03
Liderul partidului „Iabloko” a votat pentru „pace” și „o viață fără teamă” la alegerile parlamentare din Rusia. Prin ce portiță legală mai pot fi votați membrii formațiunii interzise de Kremlin
FLASH NEWS Incendiu la un azil de bătrâni din Sighișoara. Zeci de persoane au fost evacuate iar una a fost transportată la spital
15:47
Incendiu la un azil de bătrâni din Sighișoara. Zeci de persoane au fost evacuate iar una a fost transportată la spital
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 21 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
15:44
Marius Tucă Show începe luni, 21 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
ULTIMA ORĂ Cutremur în Parlament, dacă s-ar face anticipate! Ce spune cel mai recent sondaj: AUR – un număr record de parlamentari. Cine pierde
15:19
Cutremur în Parlament, dacă s-ar face anticipate! Ce spune cel mai recent sondaj: AUR – un număr record de parlamentari. Cine pierde

Cele mai noi

Trimite acest link pe