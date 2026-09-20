Lanțul olandez de magazine cu preţuri mici Action, care deține deja 26 de magazine în ţară, intră în alte noi orașe cu sucursale proprii. Compania continuă angajările în orașele Curtea de Argeş şi Fălticeni, unde pregăteşte deschiderea unor magazine de brand.

Lanțul olandez de retail se extinde în țara noastră, urmând să inaugureze alte filiale, pe lângă cele 26 existente, pe fondul vânzărilor bune la nivel local.

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Action își extinde rețeaua de magazine din țară

Din februarie 2025 până acum, Action Retail a deschis 26 magazine în România: la Piteşti, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea (două magazine), Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Bistriţa, Aiud, Ploieşti, Târgovişte, Bacău, Sânpetru, Odorheiu Secuiesc, Haţeg, Suceava, Zărnești, Orăştie, Vladimirescu (lângă Arad), la Moșnița Nouă (lângă Timişoara), la Chitila şi Sighetu Marmaţiei.

Astfel, Action pregăteşte deschiderea unor magazine la Sibiu şi la Afumaţi, pentru care face deja angajări, conform anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.

Ce salarii oferă lanțul olandez

Salariile oferite de Action pentru postul de manager adjunct de magazin şi manager de magazin diferă în funcţie de oraşul în care angajează:

manager adjunct recrutat pe salarii nete de 4.300 lei – 4.500 lei lunar la Afumaţi,

manager adjunct ofertat cu salarii nete de 4.400 de lei – 4.600 de lei lunar la Sibiu, potrivit anunţului de recrutare.

manager adjunct la Fălticeni recrutat pe salarii nete de la 4.000 de lei la 4.300 de lei lunar.

Sunt potriviţi pentru postul de manager adjunct de magazin candidaţii care au minimum 2 ani experienţă într-o poziţie de coordonare, preferabil în retail, cei care sunt orientaţi către soluții şi către clienţi. Angajatorul caută pentru aceste posturi candidaţi care au absolvit cel minim liceul, pot susţine o conversaţie în engleză şi sunt dispuşi la muncă în ture şi în weekend.

Şefi de magazine cu salarii diferite, în funcţie de oraş

Concret, salariile nete oferite de Action pentru postul de manager de magazin la Sibiu sunt cuprinse între 6.100 de lei – 6.500 de lei lunar. Managerul de magazin e recrutat de Action la Fălticeni pentru salarii nete de la 5.800 de lei – 6.200 de lei lunar, conform anunţului de recrutare.

De asemenea, Action angajează 10 lucrători comerciali la Curtea de Argeş în regim part time şi full time pe salarii care încep de la 1.500 de lei lunar net pentru normă parţială.

De precizat că toţi candidaţii, indiferent de postul vacant, sunt ofertaţi cu asigurare medicală privată, 22 de zile de concediu pe an, bonuri de masa de 40 de lei pe zi, precum și reducere cu 15% la toate produsele Action.