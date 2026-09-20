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Primarul din Caracal și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită în urma unui grav accident rutier

Elena Ailuţoaei
Primarul din Caracal și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită în urma unui grav accident rutier
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Primarul din Caracal, Ion Doldurea, și-a dat demisia. Medicii i-au recomandat o viață liniștită, după un grav accident rutier. Într-un mesaj, el a transmis că le mulțumește oamenilor care l-au investit cu încredere și a povestit motivul din spatele deciziei sale.

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„Dragi Caracaleni,

Acum șapte ani am acceptat provocarea de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Caracal. Am intrat în administrația publică locală pentru că, aşa cum am spus-o încă de la început, CARACALUL ESTE UNIVERSUL MEU!

Este locul unde m-am născut, unde mi-am întemeiat familia, unde m-am întors după ce am absolvit facultatea, unde mi-am crescut copiii și unde cresc o parte din nepoții mei.

Transformările din orașul nostru, proiectele de peste 200 de milioane de euro cu fonduri europene şi naţionale pe care le-am obţinut din 2021 încoace, de când am preluat primul mandat de primar, sunt rezultatul efortului pe care l-am depus împreună cu echipa mea și cu sprijinul cetățenilor.

Opiniile, propunerile, ideile, uneori și soluțiile care au venit de la DUMNEAVOASTRĂ, prin dialog direct, prin scrisori, mesaje și uneori chiar critici, se regăsesc în toate aceste proiecte.

Vă mulțumesc pentru că ați avut încredere și ați venit spre mine, spre echipa mea, într-un dialog constructiv care se vede în procesul de modernizare al municipiului nostru.

M-am bucurat pentru fiecare încurajare, pentru fiecare critică, pentru fiecare întâlnire pe care am avut-o în acești ani.

Am creat o echipa puternică și am încredere în forța ei și a comunității noastre de a dezvolta în continuare Caracalul.

Astăzi este o zi în care iau una din cele mai dificile decizii din viața mea, cauzată de un eveniment nefericit.

Cu șase luni în urmă, deplasându-mă spre București, mașina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii.

Deşi încă de la început recomandările medicilor au fost tranşante, în sensul evitării stresului și oboselii, am ales să încerc, cu toate riscurile medicale asociate, să continui implicarea mea în funcţia de primar.

Din păcate toate aceste probleme medicale, care s-au manifestat în ultima perioadă, fac imposibilă implicarea mea la capacitate maximă în actul administrativ.

Ca urmare a ultimei evaluări medicale recente, recomandarea medicilor este categorică: fără stres, fără emoții, fără efort!

Pentru toate aceste motive am decis să demisionez din funcția de primar al Municipiului Caracal.

Plec din această funcție cu convingerea că tot ceea ce am construit împreună și fiecare promisiune asumată pentru dezvoltarea comunității noastre nu se va opri aici.

Atribuțiile de primar vor fi preluate de un om în care eu am totală încredere, un colaborator alături de care am lucrat și pe care îl cunosc de foarte mulți ani: viceprimarul Laurenţiu Pătran. Voi rămâne alături de el cu experiența, sfaturile și dragostea mea pentru Caracal.

Proiectele vor continua, planurile noastre de dezvoltare ale municipiului merg mai departe pentru că ele reflectă dorințele comunității noastre.

Legătura mea cu Caracalul nu se încheie odată cu această funcție. Cei care mă cunosc știu că eu am sprijinit dintotdeauna oamenii, proiectele culturale și educaționale care vorbesc despre istoria noastră, despre frumusețea oamenilor și a locurilor romanațene.

Am fost onorat să vă reprezint în calitatea mea de primar al municipiului şi voi continua să susțin și să promovez Caracalul până la sfârşitul vieţii mele!

Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne aibă pe toţi în Paza Sa!

Rămân al dumneavoastră prieten, caracalean şi romanaţean deopotrivă,
Ion DOLDUREA”, este mesajul primarului.

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