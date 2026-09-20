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Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“

Melania Agiu
Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
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Donald Trump a prezentat, duminică, un nou motiv care stă la baza propunerii sale de a construi un arc de triumf înalt de aproape 80 de metri în Washington DC. Potrivit oficialului de la Casa Albă, această structură ar urma să servească și pe post de „complex militar de ultimă generație”.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Complexul va fi destinat depozitării și utilizării rapide a unui număr mare de drone și muniții pentru trăgătorii de elită. Președintele american susține că a luat această decizie „la cererea Forțelor Armate ale SUA și în scopul asigurării securității naționale”, numind structura planificată „cel mai grandios arc din lume”.

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„La cererea insistentă a Forțelor Armate ale Statelor Unite și din motive de securitate națională, am acceptat să transform magnificul Arc de Triumf, proiectat încă din perioada Războiului Civil, cu mulți ani în urmă, situat în Cercul de Primire adiacent Podului Memorial Arlington, într-un complex militar/arc de triumf de ultimă generație, care să găzduiască, să depoziteze și să permită utilizarea rapidă a unui număr mare de drone, precum și a lunetiștilor, atât pe acoperiș, cât și în zona pieței, și, în plus, să dețină și să păstreze în depozit cantități mari de muniție pentru lunetiști. Nu va exista nicăieri în lume o astfel de construcție. Dintre cele 59 de orașe importante și capitale, Washington, D.C. ESTE SINGURUL DIN LUME CARE NU ARE UN ARC DE TRIUMF, dar va avea unul în curând și, cu siguranță, va fi cel mai grandios dintre toate!“, a scris Trump pe contul său de Truth Social, duminică.

Administrația lui Donald Trump a dezvăluit oficial planul de a construi un Arc de Triumf la Washington pe 10 aprilie 2026.

Planul președintelui SUA a fost, însă, aspru criticat din mai multe motive, printre care amplasamentul său și faptul că ar putea obstrucționa vederea către alte monumente din Washington. Proximitatea față de Aeroportul Internațional Ronald Reagan din Washington este o altă problemă evidențiată de critici.

Administrația sa a declarat că proiectul arcului, care face parte dintr-un efort mai amplu al președintelui de a-și lăsa amprenta arhitecturală asupra capitalei SUA, va marca împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, care are loc anul acesta.

Conform liderului american, până și viitoarea sală de bal de la Casa Albă va avea un rol utilitar, urmând să găzduiască structuri dedicate armatei și siguranței naționale.

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