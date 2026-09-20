Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, va participa luni la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din UE, care se va desfășura la New York, în marja Săptămânii la Nivel Înalt a celei de a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA81).

Miniștrii de externe urmează să aibă o discuție de coordonare asupra priorităților UE la UNGA81, precum și un schimb de opinii cu miniștrii de externe din Australia, India, Republica Coreea și ministrul de externe adjunct al Japoniei, potrivit unui comunicat transmis duminică de Ministerul Afacerilor Externe.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Securitatea maritimă, inteligența artificială și situația din Gaza, pe agenda reuniunii

Oana Țoiu va face parte din delegația României, condusă de președintele Nicușor Dan, la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU.

„Agenda ministrului include, orientativ, participarea la reuniuni ministeriale dedicate securității maritime în care va susține rolul României în comerțul global de grâne, la întâlniri dedicate utilizării inteligenței artificiale, susținerea soluției celor două state în conflictul din Fâșia Gaza, Platforma UNGA pentru femei lideri, precum și la reuniuni dedicate Francofoniei. În marja agendei ONU ministra va prezenta perspectiva României privind investițiile în regiune și securitatea, în dezbaterile organizate de Atlantic Council și Foreign Policy”, arată MAE.