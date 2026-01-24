Prima pagină » Actualitate » Descindere ca în filme într-un apartament din Capitală. Mascații au intrat peste un bărbat care își răpise concubina și copilul

Descindere ca în filme într-un apartament din Capitală. Mascații au intrat peste un bărbat care își răpise concubina și copilul

24 ian. 2026, 19:12, Actualitate

O intervenție de maximă urgență a avut loc în Capitală, sâmbătă, după ce Poliția Capitalei a fost alertată că o femeie este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de fostul concubin. De asemenea, în apartament se afla și copilul acestora, în vârstă de un an. 

Potrivit surselor judiciare, bărbatul în vârstă de 21 de ani ar fi pătruns în apartamentul femeii după ce au avut în prealabil discuții contradictorii. Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să vorbească cu victima, care a comunicat cu aceștia prin ușă. Femeia a declarat inițial că este în siguranță și că nu dorește intervenția Poliției.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție, însă acesta nu era monitorizat electronic, aspect care a permis apropierea agresorului de victimă. Datorită faptului că copilul femeii se afla și el în interiorul locuinței, la adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Mascații de la SAS au pătruns în imobil și l-au imobilizat pe bărbat

Pe parcursul negocierilor, femeia le-a spus negociatorilor SAS că se va arunca de la etaj în cazul unei intervenții în forță. Deoarece exista informația că agresorul o amenința pe femeie cu cuțitul, mascații au pătruns în locație prin forțarea ușii de acces. Conform surselor judiciare, bărbatul a fost imobilizat, victima primește îngrijiri medicale, iar copilul, în vârstă de numai un an, se află în afara oricărui pericol.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cei doi copii din Timiș care și-au ucis prietenul au plănuit crima timp de o lună. Filmul complet al tragediei care a îngrozit România

O femeie a fost atacată de fostul concubin în liftul blocului, din Sectorul 2. Polițiștii au reușit să-l prindă pe agresor

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Presa maghiară îl critică pe premierul Ilie Bolojan chiar de Ziua Unirii: „A adus România înapoi, prin măsurile de austeritate”
18:44
Presa maghiară îl critică pe premierul Ilie Bolojan chiar de Ziua Unirii: „A adus România înapoi, prin măsurile de austeritate”
INEDIT Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială
18:43
Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială
REACȚIE Fostul consilier al președintelui îi ceartă pe protestatarii care l-au huiduit pe Nicușor Dan. „Sunt naivi manipulați care sunt puși în postura de derbedei”
18:27
Fostul consilier al președintelui îi ceartă pe protestatarii care l-au huiduit pe Nicușor Dan. „Sunt naivi manipulați care sunt puși în postura de derbedei”
ACCIDENT O femeie din Arad a murit după ce a fost lovită de un motostivuitor condus de un muncitor băut
18:04
O femeie din Arad a murit după ce a fost lovită de un motostivuitor condus de un muncitor băut
UTILE Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu
17:47
Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu
LIFESTYLE Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor
16:59
Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Castre vechi de 1.700 de ani au fost descoperite în Germania
COMERȚ Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100%: Dacă „guvernatorul” Carney crede că poate să importe produse chinezești, face o greșeală regretabilă
18:39
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100%: Dacă „guvernatorul” Carney crede că poate să importe produse chinezești, face o greșeală regretabilă
VIDEO Momente comice cu Nicușor Dan la Iași. A primit onorul în timp ce era blocat de propria mașină și s-a ridicat pe vârfuri să vadă ce se întâmplă. Delia Dinu, de la protocol, i-a explicat în repetate rânduri ce are de făcut
17:56
Momente comice cu Nicușor Dan la Iași. A primit onorul în timp ce era blocat de propria mașină și s-a ridicat pe vârfuri să vadă ce se întâmplă. Delia Dinu, de la protocol, i-a explicat în repetate rânduri ce are de făcut
INEDIT Trump dezvăluie că a utilizat o „armă secretă” în atacarea Venezuelei pentru a dezactiva sistemele de apărare antiaeriană cumpărate din China și Rusia
17:54
Trump dezvăluie că a utilizat o „armă secretă” în atacarea Venezuelei pentru a dezactiva sistemele de apărare antiaeriană cumpărate din China și Rusia
FLASH NEWS Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”
17:51
Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi contrazice pe fermieri și pe ministrul Agriculturii: „Mercosur e ceva extrem de benefic”
17:40
Nicușor Dan îi contrazice pe fermieri și pe ministrul Agriculturii: „Mercosur e ceva extrem de benefic”
SHOWBIZ Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood
17:38
Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood

Cele mai noi

Trimite acest link pe