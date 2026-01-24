Descindere ca în filme într-un apartament din Capitală. Mascații au intrat peste un bărbat care își răpise concubina și copilul

O intervenție de maximă urgență a avut loc în Capitală, sâmbătă, după ce Poliția Capitalei a fost alertată că o femeie este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de fostul concubin. De asemenea, în apartament se afla și copilul acestora, în vârstă de un an.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul în vârstă de 21 de ani ar fi pătruns în apartamentul femeii după ce au avut în prealabil discuții contradictorii. Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să vorbească cu victima, care a comunicat cu aceștia prin ușă. Femeia a declarat inițial că este în siguranță și că nu dorește intervenția Poliției.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție, însă acesta nu era monitorizat electronic, aspect care a permis apropierea agresorului de victimă. Datorită faptului că copilul femeii se afla și el în interiorul locuinței, la adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Mascații de la SAS au pătruns în imobil și l-au imobilizat pe bărbat

Pe parcursul negocierilor, femeia le-a spus negociatorilor SAS că se va arunca de la etaj în cazul unei intervenții în forță. Deoarece exista informația că agresorul o amenința pe femeie cu cuțitul, mascații au pătruns în locație prin forțarea ușii de acces. Conform surselor judiciare, bărbatul a fost imobilizat, victima primește îngrijiri medicale, iar copilul, în vârstă de numai un an, se află în afara oricărui pericol.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cei doi copii din Timiș care și-au ucis prietenul au plănuit crima timp de o lună. Filmul complet al tragediei care a îngrozit România

O femeie a fost atacată de fostul concubin în liftul blocului, din Sectorul 2. Polițiștii au reușit să-l prindă pe agresor