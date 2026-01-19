O femeie a fost atacată de fostul concubin în liftul blocului, din Sectorul 2. Polițiștii au reușit să-l prindă pe agresor

Polițiștii au reținut luni 19 ianuarie un individ care și-a atacat fosta iubită în liftul unui bloc din Sectorul 2, unde se află domiciliul acesteia. Incidentul a avut loc cu o zi înainte, duminică, iar agresorul ar fi utilizat un cuțit.

Femeia, în vârstă de 49 de ani, a fost atacată de fostul concubin, în vârstă 36 de ani. Agresorul a fost lovită de mai multe ori cu un cuțit și i-a provocat răni în zona picioarelor și a spatelui. Victima a fost transportată la spital.

„La data de 18.01.2026, Politia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 49 ani, a fost agresată în liftul blocului, de la domiciliul său din Sectorul 2, de către fostul concubin al acesteia, fiind agresata de mai multe ori cu un obiect ascuțit, posibil cuțit, în zona membrelor inferioare și spatelui.

Victima era conștientă, cooperantă și a fost transportată la spital, unde se află internată și la acest moment”, au transmis surse Gândul.

Poliția l-a capturat pe agresor luni, la o zi după atac, și urmează a fi dus la Serviciul Omoruri.

„Autorul, 36 de ani, a fost depistat astăzi, urmând a fi condus la audieri la Serviciul Omoruri.

Activitățile sunt în dinamică, cazul fiind în instrumentarea PTB, împreună cu Serviciul Omoruri”, mai precizează aceleași surse.

Recomandarea autorului: