Cei doi copii din Timiș care și-au ucis prietenul au plănuit crima timp de o lună. Filmul complet al tragediei care a îngrozit România

Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare din ancheta în cazul crimei din Timiș care a șocat România. Copiii au plănuit totul în detaliu, cu o lună înainte de tragedie. Totul ar fi plecat de la faptul că cei doi adolescenți ar fi fost invidioși pe situația materială a victimei, relatează G4Media, care citează OpiniaTimișoarei.

Detaliile șocante din anchetă au scos la iveală adevărul din spatele crimei odioase din Cenei. Se pare că fapta ar fi fost pusă la punct de atacatori cu o lună înainte.

Filmul complet al tragediei din Timiș. Detalii șocante din anchetă

În seara zilei de 19 ianuarie, adolescentul a fost chemat acasă la băiatul de 13 ani, pentru că cei doi copii i-ar fi promis că vor să îi arate un ATV. Băiatul nu a stat foarte mult pe gânduri și a plecat spre casa în care avea sa își găsească sfârșitul, a părăsit domiciliul în jurul orei 21:30, și-a luat trotineta și a plecat.

După ce a ajuns la locul întâlnirii, unul dintre adolescenții de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuțitul, după care l-au chemat pe cel de-al treilea băiat pentru a-i ajuta cu cadavrul prietenului lor.

Totul ar fi plecat de la invidia celor doi făptași

Anchetatorii s-au îngrozit când au aflat detaliile șocante ale crimei cu premeditare, plan la care au lucrat timp de o lună. Totul a fost mărturisit de copilul de 13 ani care le-a spus anchetatorilor că cei doi băieți îl invidiau pe Alin Mario Berinde din cauza faptului că deținea lucruri la care și ei și-ar fi dorit să aibă acces. Agresorii au susținut că vctima lor i-a terorizat, că i-ar fi amenințat cu bătaia și ar fi fost agresiv în multe rânduri, acesta fiind și motivul pentru care făptașii au ales să se răzbune în acest mod.

Unul dintre cei doi complici este cercetat pentru omor și profanare de cadavre, iar celălalt pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Asta pentru că, după ce copilul s-a prăbușit sub loviturile de topor și de cuțit, făptașii au încercat să-i incendieze trupul și, pentru că nu au reușit, l-au cărat cu roaba în grădina casei, l-au dezbrăcat, i-au înfășurat geaca în jurul capului și l-au îngropat. Imediat după noaptea petrecută în arest la Timișoara, băieții care l-au omorât pe Mario au fost duși la IML pentru expertiză medico-legală psihiatrică.

Joi, agresorii de 15 ani vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 25 de ani de închisoare, însă ar putea face doar jumătate din pedeapsă pentru că sunt minori.

