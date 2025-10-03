Vremea de iarnă de la începutul lui octombrie a lăsat în urmă pagube importante în Sectorul 2 al Capitalei. Vorbim despre 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc, a anunțat primarul Rareș Hopincă.

În contextul acestei situații, Consiliul Local Sector 2 a adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule deteriorate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot primi compensații financiare din bugetul local.

Procedura de obținere a despăgubirilor prevede trei etape

Primul pas este declararea incidentului în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU, care va realiza fotografii și înregistrări pentru dosar.

Urmează apoi depunerea cererii de despăgubire în maximum 72 de ore de la producerea pagubei, fie la sediul Primăriei Sectorului 2, fie online. Cea de-a trei etapă o reprezintă pregătirea documentelor necesare – polița RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare și devize de reparație.

„Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat”

Compensațiile vor include costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în cazul distrugerii totale, valoarea mașinii stabilită prin expertiză tehnică.

„Este extrem de important să respectați termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat și nu veți putea beneficia de despăgubire, indiferent de situație”, a avertizat Hopincă, potrivit Mediafax.

