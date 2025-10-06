Prima pagină » Actualitate » Detaliul care aruncă în aer România! Ron Aledo, „Spionul” Anei Birchall, LEGĂTURI cu furnizorii tabletelor pe care a numărat STS voturile la alegeri

Bianca Dogaru
06 oct. 2025, 17:51, Actualitate
Ana Birchall, fost ministru și fost candidat la alegerile prezidențiale apare în niște documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Potrivit unei anchete publicate de lumeapolitică.ro, fosta candidată la alegerile prezidențiale, Birchall ar putea să fie acuzată de trădare și spionaj dacă acuzațiile se dovedesc adevărate.

Mult mai gravă este filiera pe care Birchall a lucrat și legăturile cu alegerile din România. Ar putea să fie elementul care lipsește administrației Trump pentru a pune sub acuzare mai mulți membrii ai administrației Biden.

Intermediarul Anei Birchall a dat lovituri de stat în America Latină

Scandalul legat de Ana Bircall a izbucnit după ce lobbystul Roniel Aledo a publicat informațiile oficiale despre colaborarea sa cu fostul ministru. Publicarea era obligatorie conform legii lobby-ului din Statele Unite. Din documentele care au fost relevate de Vlad Mercori reiese că Birchall s-a oferit să spioneze pentru CIA în schimbul susținerii pentru un post de ministru.

Aledo a fost în centrul atenției în Bolivia unde au circulat mai multe filmulețe în care descria felul în care el a participat la schimbări de guverne în America Latină. Publicația Pensa Latina i-a dedicat un material larg în timp ce pe rețelele de socializare filmările cu Aledo făceau furori.

Ron Aledo, „Spionul” lui Birchall a conferențiat în România

În mai 2023, Ron Aledo era invitat la conferința „IT Congress 2023”. El era prezentat ca fost consilier al președintelui Barak Obama. Organizatorii conferinței spuneau că Aledo a lucrat la FBI și CIA.

„Ron Aledo a conceput produse de intelligence pentru Casa Albă. A fost consilier pentru președintele Obama, analist senior în securitatea informațiilor la CIA, și a lucrat pentru FBI în Washington DC ca specialist în investigații. În prezent, este CEO la Miami Intelligence Agency și s-a specializat în consultanță pe probleme de securitate pentru companii internaționale: reducerea riscurilor, negocieri și strategii, precum și coaching pentru lideri executivi de talie internațională. Are un CV impresionant și o experiență internațională remarcabilă.” se arăta în prezentarea făcută de compania care organiza congresul.

Conferința unde „spionul” lui Birchall a conferențiat a fost organizată de compania ETA2U. Firma este o campioană a achizițiilor publice. Firma a furnizat echipamente de comunicații la Ministerul Afacerilor Interne, calculatoare la Poliția Națională, echipamente IT la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, servicii de mentenanță la Ministerul Finanțelor Publice sau imprimante la Ministerul Apărării.

Cel a mai interesantă relație contractuală este cea cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. Acolo, ETA2U apare ca furnizor în șapte contracte. Valoarea totală a acestora este de peste 170 de milioane de lei. Pe 20 decembrie 2023, la câteva luni de când Aledo conferențiase la invitația ETA2U, compania primea un contract special.

Serviciul de Telecomunicații Speciale se obliga să plătească peste 31 de milioane de lei pe tabletele care aveau să fie utilizate la alegerile din România pentru numărarea voturilor.

Este interesant faptul că STS estimase cele 35.000 de tablete necesare numărării voturilor la 84 de milioane de lei. Cu toate acestea, compania unde a conferențiat spionul Roniel Aledo a oferit tabletele la un preț de aproape trei ori mai mic.

Sursa foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

