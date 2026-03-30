Dezvăluire la ATITUDINI. Expertul Dian Popescu pune degetul pe rană. Cauza facturilor enorme la gaze și schema băieților deștepți din energie

Facturile la gaze au fost extrem de scumpe în această iarnă. Toți cetățenii, mai ales cei care au centrale de apartament sau la case, au rămas năuciți după ce au plătit aceste facturi în lunile de iarnă. Prezent la emisiunea ATITUDINI moderată de Adina Anghelescu, Dian Popescu, expert în energie a dezvăluit care a fost metoda prin care, cu gazul plafonat la 31 lei, „băieții deștepți” s-au îmbogățit după ce statul a plătit o sumă uriașă pentru compensarea la gaze. și nimeni nu a luat atitudine.

Au plafonat gazele la 31 de lei. Când? Vara, Adina! Și au zis, gazele, cu un an înainte, dar după ce-a trecut iarna au zis Aoleu, le plafonăm!> Și au plafonat gazele la 31 de lei. Am avut o iarnă, tot la 31 lei, dar n-a fost iarnă, în decembrie (n.r.-2024-2025) am tăiat porcul în tricouri cu mânecă scurtă. Anul ăsta am avut iarnă. Ei știau lucrul ăsta. Anul ăsta ți-a crescut consumul de gaze. 31 de lei era un preț mare.

Dar voi nu l-ați simțit atunci. Degeaba eu la televizor am urlat Băăă, era mai mic prețul pe piață decât prețul pe care îl dădeau plafonat!> Adică, toți furnizorii de gaze îl dădeau la 31 de lei și prețul pe piață cu toate accizele era vreo 20. Deci, voi aveți prețul plafonat mai mare decât de pe bursă. Normal că eu ți-l dădeam plafonat, păi eu eram prost? Îți făceam factura la 31 lei. Pentru că legea a fost prost făcută…Când au făcut plafonarea și compensarea la energie am ieșit la televizor, am zis că e o prostie, o prostie, vor rupe ăștia bugetul pentru că le dai posibilitatea…el cumpăra energia – ca să înțeleagă lumea – cu 100 de lei și venea la tine, stat, și tu o aveai plafonată la 20 de lei.

Și plimba energia prin Serbia, o aducea înapoi și zicea Uite! Că am cumpărat-o cu 100!>. Aia era toată energia lui pe care a scos-o cu o zi înainte cu 20 lei. Îți aducea factura la ANRE, și ziceau , că noi avem totul controlat. Diferența a plătit-o statul. Opt miliarde de euro s-a plătit compensare la energie. I-au îmbogățit pe străini și i-au sărăcit pe ai noștri. Asta e ideea!”, a declarat la ATITUDINI, Dian Popescu.

Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România

CONTROVERSĂ Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
20:45
Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
EDUCAȚIE O treime dintre elevii români au picat simularea Evaluării Naționale 2026. Ce probă le-a dat cele mai mari bătăi de cap
20:32
O treime dintre elevii români au picat simularea Evaluării Naționale 2026. Ce probă le-a dat cele mai mari bătăi de cap
DEZVĂLUIRI Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?
20:05
Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?
FLASH NEWS Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
20:01
Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
FLASH NEWS Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu
19:40
Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi

