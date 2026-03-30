Dezvăluire la ATITUDINI. Expertul Dian Popescu pune degetul pe rană. Cauza facturilor enorme la gaze și schema băieților deștepți din energie

Facturile la gaze au fost extrem de scumpe în această iarnă. Toți cetățenii, mai ales cei care au centrale de apartament sau la case, au rămas năuciți după ce au plătit aceste facturi în lunile de iarnă. Prezent la emisiunea ATITUDINI moderată de Adina Anghelescu, Dian Popescu, expert în energie a dezvăluit care a fost metoda prin care, cu gazul plafonat la 31 lei, „băieții deștepți” s-au îmbogățit după ce statul a plătit o sumă uriașă pentru compensarea la gaze. și nimeni nu a luat atitudine.

“Au plafonat gazele la 31 de lei. Când? Vara, Adina! Și au zis, gazele, cu un an înainte, dar după ce-a trecut iarna au zis Aoleu, le plafonăm!> Și au plafonat gazele la 31 de lei. Am avut o iarnă, tot la 31 lei, dar n-a fost iarnă, în decembrie (n.r.-2024-2025) am tăiat porcul în tricouri cu mânecă scurtă. Anul ăsta am avut iarnă. Ei știau lucrul ăsta. Anul ăsta ți-a crescut consumul de gaze. 31 de lei era un preț mare.

Dar voi nu l-ați simțit atunci. Degeaba eu la televizor am urlat Băăă, era mai mic prețul pe piață decât prețul pe care îl dădeau plafonat!> Adică, toți furnizorii de gaze îl dădeau la 31 de lei și prețul pe piață cu toate accizele era vreo 20. Deci, voi aveți prețul plafonat mai mare decât de pe bursă. Normal că eu ți-l dădeam plafonat, păi eu eram prost? Îți făceam factura la 31 lei. Pentru că legea a fost prost făcută…Când au făcut plafonarea și compensarea la energie am ieșit la televizor, am zis că e o prostie, o prostie, vor rupe ăștia bugetul pentru că le dai posibilitatea…el cumpăra energia – ca să înțeleagă lumea – cu 100 de lei și venea la tine, stat, și tu o aveai plafonată la 20 de lei.