Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri

Dezvăluirea OZN-urilor făcută de președintele Donald Trump pare să avanseze, după ce un site web legat de guvern, despre care se crede că este legat de transparență, ar fi dat brusc semne de activitate.

Domeniul federal aliens.gov, care anterior părea inactiv, returnează acum o eroare SSL, un semnal tehnic că adresa ar putea fi conectată la un server activ, dar nu este încă complet configurată pentru acces public.

O eroare SSL apare de obicei atunci când un server a fost configurat, dar certificatul digital necesar pentru a stabili o conexiune securizată nu a fost obținut, scrie Dailymail.

Acest lucru înseamnă, de obicei, că domeniul nu mai este inactiv și poate fi în curs de dezvoltare, chiar dacă nu a fost publicat niciun conținut vizibil.

Experții în securitate cibernetică notează că astfel de modificări sunt frecvente în timpul configurării de rutină a site-urilor web și nu indică neapărat că o platformă publică este pe cale să fie lansată.

Agențiile guvernamentale înregistrează și configurează frecvent domenii cu luni sau chiar ani înainte de a dezvălui noi site-uri web, adesea folosindu-le mai întâi pentru testare internă, medii de testare sau sisteme de substituție.

Pasul înainte vine la aproape o lună după ce domeniul, legat de Biroul Executiv al Președintelui, a fost semnalat de un sistem automat de urmărire a site-urilor web federale.

Site-ul web părea să se alinieze cu ordinul din februarie al lui Trump de a publica fișiere legate de OZN-uri, cunoscute și sub numele de UAP-uri, și potențială activitate extraterestră.

Cu toate acestea, momentul schimbării a alimentat speculațiile online, în special pe măsură ce presiunea crește la Washington pentru publicarea de înregistrări suplimentare legate de fenomene aeriene neidentificate (UAP).

În ultimele luni, parlamentarii și oficialii din domeniul apărării au reînnoit apelurile pentru o mai mare transparență în ceea ce privește deceniile de materiale clasificate legate de observări aeriene inexplicabile.

Trump a păstrat tăcerea în ce privește planurile sale de a publica dosare guvernamentale legate de OZN-uri și viață extraterestră. Cu toate acestea, războiul cu Iranul a început la scurt timp după ce l-a anunțat, în februarie. Dar alți oficiali guvernamentali nu au uitat.

Reprezentanta republicană Anna Paulina Luna a scris o scrisoare către secretarul american al Apărării pe 1 aprilie, ordonându-i lui Pete Hegseth să livreze 46 de clipuri specifice cel târziu până la 14 aprilie 2026.

Legislatorii au declarat că videoclipurile ar putea dezvălui tipare de activitate în apropierea siturilor militare sensibile și ar putea ajuta la determinarea dacă obiectele reprezintă o potențială amenințare la adresa securității naționale.

Filmele solicitate includ zeci de întâlniri înregistrate de militari care arată obiecte sferice, în formă de trabuc și asemănătoare Tic Tac-urilor, observate deasupra zonelor de război, oceanelor și spațiului aerian sensibil din întreaga lume.

Unele clipuri ar fi surprins și formațiuni de obiecte neidentificate (UAP) în apropierea Iranului și Siriei, incidente în apropierea bazelor și aeroporturilor americane și chiar o doborâre armată în 2023 deasupra Lacului Huron.

Amenințările se extind dincolo de observările misterioase, evidențiind pericolul pe care îl reprezintă obiectele neidentificate atunci când apar în apropierea spațiului aerian restricționat, a bazelor militare și a zonelor de antrenament active.

Luna, însă, a declarat la X că „nimeni de la Pentagon nu a răspuns până când nu am contactat ​​și se pare că cineva nu a transmis scrisoarea autorităților competente”.

„Ce convenabil”, a adăugat reprezentanta Floridei, menționând că, deși o consideră pe Hegseth o prietenă și susținătoare a președintelui Donald Trump, „președintele a autorizat lansarea, așa că oricine încearcă să fie drăguț la Pentagon poate pleca”.

UAP este acronimul pentru Unidentified Aerospace Phenomena (Fenomene Aerospațiale Neidentificate) sau Unidentified Aerial Phenomena (Fenomene Aeriene Neidentificate), un termen modern folosit pentru a înlocui vechiul acronim OZN (Obiect Zburător Neidentificat).

Amintim că, Donald Trump, a declarat, săptămâna trecută, că analiza realizată de administrația sa asupra materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală documente „foarte interesante”, iar o primă tranșă urmează să fie făcută publică în perioada imediat următoare.

În luna februarie, președintele SUA a cerut agențiilor americane să înceapă publicarea dosarelor guvernamentale referitoare la OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate și posibila existență a vieții extraterestre, invocând interesul public ridicat pentru acest subiect.

