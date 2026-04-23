Fotografia cu Donald Trump care a stârnit controverse aprinse pe internet. Ce i-a revoltat pe oameni

O fotografie cu Donald Trump la Casa Albă, în timp ce celebrează o echipă sportivă feminină, a stârnit reacții negative pe internet din cauza poziționării președintelui american și a unui grup de bărbați față de echipa de femei, scrie The Guardian.

Echipa feminină de tenis a Universității din Georgia a fost una dintre numeroasele echipe universitare care au vizitat marți Casa Albă pentru a marca victoria la campionatul NCAA. Georgia, care a câștigat campionatul feminin de tenis din Divizia I NCAA în luna mai a anului trecut, s-a numărat printre cele șapte echipe premiate pentru titlurile lor la Casa Albă săptămâna aceasta.

Într-o fotografie distribuită pe rețelele sociale de Margo Martin, consilier de presă la Casa Albă, Donald Trump și cinci membri ai personalului și antrenori ai Universității din Georgia au ocupat primul rând al scenei, în timp ce femeile din echipa de tenis, vedetele momentului, au fost plasate într-o poziție mai puțin vizibilă în fotografie.

O altă critică este legată de modul în care președintele american s-a raportat la grupul de femei. Potrivit unui videoclip postat de Margo Martin, Trump s-a apropiat de grup și a strâns mâna bărbaților, dar nu a făcut același lucru și cu femeile.

