Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați

Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați

Luiza Dobrescu

Proiectul de buget pe care ministrul Mediului l-a aprobat pentru Apele Române i-a scos pe angajați în stradă. Aceștia au aflat cu stupoare că li se vor tăia sporurile, indemnizația de hrană și fondurile alocate pregătirii profesionale. În schimb, bugetele pentru publicitate și deplasări s-au dublat, iar Diana Buzoianu a probat ca instituția să cheltuie de 11 ori mai mult pe cearșafuri… 330.000 de lei costă lenjeriile de pat destinate cantoanelor instituției.

Membrii ai sindicatului de la ”Apele Romane” protesteaza, vineri, 11 iulie 2025, in fata Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din Bucuresti. Actiunea se inscrie in seria protestelor stabilite de Blocul National Sindical (BNS) fata de masurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Într-o instituție care are deja un deficit de 25% de angajați, noul proiect de buget aprobat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prevede scăderi ale cheltuielilor de personal cu 10%, precum și tăiereea sporurilor pentru condiții vătămătoare de muncă cu 29.871 de lei, precum și a indemnzației de hrană cu peste 930.000 de lei pe lună.

Bugetul pentru cearșafuri a crescut de 11 ori

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, consideră că oamenii de la Apele Române nu au suficiente lenjerii de pat, la serviciu. Lenjeriile de pat beneficiază de o creștere de 303.000 de lei, adică peste 1.100%, ajungând la 330.000 de lei.

„Nu poţi să aplici 10%, la reducere de personal, la fel cum aplici la o comună într-o instituţie publică de importanţă naţională, conform Legii Apelor. 

Pentru minister şi pentru şefii administraţiei Apele Române e mai important să crească bugetul la cearşafuri decât cheltuielile cu salariile. Noi n-am mai angajat de mulţi ani absolvenţi de Hidrotehnică”, ne spune liderul sindical Mureşul, Cornel Brişcaru.

Apele Române funcţionează cu o organigramă subdimensionată, fiind angajaţi doar 8.000 de oameni din 12.000 cât ar fi nevoie. Cu toate acestea, noul buget al instituției prevede tăieri doar în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, inclusiv din fondurile alocate pregătirii profesionale, aproximativ 500.000 de lei, sume vitale pentru  instituție care se confruntă cu o lipsă acută de specialiști.

Se taie indemnizația de hrană, dar se dublează bugetul pentru publicitate și deplasări

Publicitatea urcă cu 605.000 de lei, protocolul și reprezentarea mai adaugă 660.000 de lei. De asemenea, cheltuielile pentru cărți și publicații cresc cu 183,90%.

„Dacă lucrurile continuă aşa, dacă nu se iau măsuri serioase asupra felului în care mai funcţionează această instituţie, cu lipsă de structuri şi specialişti, noi am desfiinţat unităţile de monitorizare ale marilor baraje-construcţii hidrotehnice. Abordarea aceasta este un atentat la siguranţa naţională, din punct de vedere administrativ, politic. Nu poţi să desfiinţezi entitatea care se ocupă de protecţia populaţiei”, a declarat liderul de sindicat.

„Totul se face pe furiș, fără transparență”

Diana Buzoianu e acuzată de angajații de la Apele Române că nu le-a spus nicio vorbă despre modificările din bugetul instituției. Aceștia au fost nevoiți să afle despre ele de pe internet sau de la televizor.

„Noi aflăm de pe facebook ce urmează să se întâmple din perspectiva Ministerului Mediului şi Pădurilor. Apoi ne uităm şi la televizor. Totul se face pe furiş, lipsit de transparenţă”, conchide liderul sindical. 

 

Cifrele noului buget de la Apele Române

Potrivit Bugetului Apele Române, cheltuielile în instituţie ar urma să se deruleze astfel.

  • Alineat 10.01.01 „Salarii de bază” – suma de 763.501 mii de lei s-a diminuat cu 8.754 mii de lei, respectiv 1,13%;
  • Alineat 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă” suma de 26.630 mii lei s-a diminuat cu 29.871 de mii de lei, respectiv 52,87%. Suma reprezintă acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2025 pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice;
  • Alineat 10.01.17 „Indemnizație de hrană” suma de 26.114 de mii de lei s-a diminuat cu 930.000 de lei, respectiv 3,44%. Adică, indemnizația de hrană prevazută la art.18 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Articol 20.13 „Pregătire profesională”, suma s-a diminuat cu 502.000 de lei, respectiv 33,40%, iar suma de 1.001 mii lei reprezintă achiziționarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din Administrației Naționale „Apele Române”, mai spune Brişcaru.

Sindicaliştii mai spun că ministrul Diana Buzoianu bagă bani în publicitate, cărţi şi abonamente on-line.

  • Alineat 20.05.03 „Lenjerie și accesorii de pat”, suma a crescut cu 303 mii lei, respectiv 1.122,22%, iar suma de 330 mii lei reprezintă achizițioanarea lenjeriilor și accesoriilor de pat pentru cantoanele instituției;
  • Articol 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”, suma a crescut cu 217 mii lei, respectiv 183,90%, iar suma de 335 mii lei reprezintă achiziționarea monitorului oficial și a unor cărți de specialitate și abonamente on-line;
  • Alineat 20.30.01 „Reclamă și publicitate”, suma a crescut cu 605 mii lei, respectiv 197,71%, iar suma de 911 mii lei reprezintă plata serviciilor de reclamă și publicitate pentru promovarea imaginii instituției;
  • Alineat 20.30.02 „Protocol si reprezentare”, suma a crescut cu 660 mii lei, respectiv 101,69%, iar suma de 1.309 mii lei reprezintă contravaloarea protocolului în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, urmare a evenimentelor derulate, mai spune Cornel Brişcaru.

