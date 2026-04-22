Sindicatul Mureșul din Apele Române, afiliat la Blocul Național Sindical, a declanșat conflictul de muncă la nivelul Administrației Naționale Apele Române.

Decizia vine după ce s-a luat act de refuzul conducerii de la Apele Române de a respecta Legea 367/2022, a dialogului social, în procesul de negociere al noului Contract Colectiv de Muncă

Prin dialog social, potrivit legii, se înţelege toate formele de negociere, consultare sau schimbul de informaţii în probleme de interes comun privind politica economică şi socială.

Entităţile implicate sunt Guvernul, angajatorii, angajaţii/lucrătoriidin respectiva instuţie.

A cincea zi de proteste la CE Oltenia. Peste 1000 de mineri și energeticieni au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu

Miniştrii PSD au participat la consultările cu sindicatele. Apoi conducerea partidului a votat retragerea lor din guvern