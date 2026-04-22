Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile

Sursele Gândul au dezvăluit care sunt numele de pe listele PNL și USR pentru înlocuirea miniștrilor PSD, care ar urma joi să își dea demisia din Guvern.

Publicăm integral lista:

Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

USR

Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu

Ministerul Energiei – Radu Miruță

Ministerul Muncii – Oana Ţoiu

UDMR

Ministerul Sănătății – Cseke Attila

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că listele care circulă pe internet nu sunt reale, însă nu face nicio referire la care listă.

Membrii PSD din Guvern care se vor retrage sunt:

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

