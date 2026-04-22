Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile

Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile

Sursele Gândul au dezvăluit care sunt numele de pe listele PNL și USR pentru înlocuirea miniștrilor PSD, care ar urma joi să își dea demisia din Guvern.

Publicăm integral lista:

Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

USR
Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu
Ministerul Energiei – Radu Miruță
Ministerul Muncii – Oana Ţoiu

UDMR
Ministerul Sănătății – Cseke Attila

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că listele care circulă pe internet nu sunt reale, însă nu face nicio referire la care listă.

Membrii PSD din Guvern care se vor retrage sunt:

  • Marian Neacșu – viceprim-ministru
  • Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății
  • Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  • Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale
  • Bogdan Ivan – ministrul Energiei
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției
  • Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate" pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
16:34
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților
16:34
Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților

