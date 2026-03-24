Diana Buzoianu pune în transparență acordul de mediu pentru hidrocentrala Surduc-Siriu: "Nu vrem consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă"

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu a anunțat că a pus în transparență proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu.

Potrivit comunicatului emis de ministra Mediului, proiectul vine la pachet cu serie de obligațiuni. Printre altele, Diana Buzoianu a anunțat că au fost introduse prevederi exprese pentru monitorizarea debitului ecologic în amonte și în aval cu stații omologate, a fost prevăzută obligația de a se respecta debitul ecologic. Ministra mediului a punctat că, dacă din studiu va reieși că există riscul de a rămâne fără apă satele din zonă, există obligația ca, până la emiterea autorizației de funcționare, să fie implementate și măsuri de mediere a acestui risc cu privire la accesul la apă al locuitorilor din zonă.

Am pus astăzi în transparență proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu.
Așa cum am spus cu fiecare ocazie: acordurile de mediu se emit, dar se emit cu respectarea prevederilor legale. Asta înseamnă o analiză temeinică pentru că, la final, ce ne dorim este să nu fie consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă.
Acest proiect de acord vine cu o serie de obligații clare:
1. Când a ajuns prima dată la minister, dosarul pentru hidrocentrala de la Surduc-Siriu cuprindea ,,posibilitatea” de a fi implementate măsuri pentru protecția speciilor din acele râuri. La finalul analizei, acordul cuprinde obligația clară de a implementa măsuri. Și e o obligație cu termeni tehnici care trebuie respectați.
2. Au fost introduse prevederi exprese pentru monitorizarea debitului ecologic în amonte și în aval cu stații omologate.
3. Am introdus obligația de a se transmite live datele colectate prin stații pe site-ul Hidroelectrica.
4. Am prevăzut obligația de a se respecta debitul ecologic, cu sancțiunea de a fi suspendată autorizația de gospodărirea apelor dacă aceste debite nu sunt respectate.
5. A fost introdusă obligația de a se realiza un studiu de către Hidroelectrica, până la finalizarea lucrărilor, pentru a ne asigura că toate comunitățile din zonă nu vor rămâne fără apă – vorbim de mii de locuitori pentru care e normal să fie făcută această analiză.
6. Dacă din studiu va reieși că există acest risc de a rămâne fără apă satele din zonă, există obligația expres menționată ca, până la emiterea autorizației de funcționare, să fie implementate și măsuri de mediere a acestui risc cu privire la accesul la apă al locuitorilor din zonă.
Subiectul hidrocentralelor a fost prea mult timp politizat și aruncat în extreme pentru capital politic. Eu aleg să avem analize temeinice și să fie introduse toate condițiile prevăzute de lege pentru a ne asigura că locuitorilor din zonă nu le vor fi afectate viețile.
Da, se poate și crește capacitatea energetică a României. Dar se pot și proteja mediul și comunitățile din zonă”, a transmis Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

