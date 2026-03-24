Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a pus în transparență ordinul prin care comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să folosească bodycam-uri

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că a pus în transparență ordinul de ministru prin care comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să folosească bodycam-uri în toate acțiunile de control.

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, a subliniat că acest ordin va asigura protecția reală a comisarilor aflați pe teren și a mai spus că orice agresiune va putea fi surprinsă de camere și va putea fi folosită ca probă în instanță. În al doilea rând, oficiala a transmis că această schimbare va preveni actele de corupție.

„Am pus în transparență ordinul de ministrul prin care se stabilește clar obligația pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acțiunile de control. Ce problemă rezolvă acest ordin? În primul rând, asigură protecția reală a comisarilor aflați pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere și va putea fi probă în instanță. În al doilea rând, previne acte de corupție. Adică normalitate. Și corectitudine”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

În finalul postării, Buzoianu a felicitat Garda Națională de Mediu și a transmis că prin aceste demersuri va putea fi construită o Românie mai curată.

„Felicit Garda Națională de Mediu pentru deschiderea de a avea proceduri clare în activitatea lor de zi cu zi. Așa construim România curată!”

