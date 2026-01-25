Prima pagină » Actualitate » Revoltă în Sânmihaiu Român după relocarea minorului implicat în crima de la Cenei. Localnicii au protestat în fața locuinței familiei

Comuna Sânmihaiu Român se confruntă cu o stare accentuată de tensiune, după ce minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Alin Mario Berinde, din localitatea Cenei, s-a mutat în locuința bunicilor săi. Situația a generat îngrijorare în rândul comunității, iar duminică mai mulți localnici s-au adunat pentru a-și exprima temerile legate de siguranța copiilor și a locuitorilor din comună.

Proteste în comunitate după mutarea minorului implicat în crima de la Cenei

Nemulțumirea oamenilor a crescut după ce s-a aflat că băiatul de 13 ani s-ar fi stabilit recent în comună împreună cu mama sa, la casa bunicilor. Mai mulți locuitori s-au adunat în fața locuinței familiei, dar și în apropierea Primăriei, protestând și invocând riscuri privind siguranța comunității.

Oamenii cer autorităților locale să intervină și să ia măsuri, solicitând ca minorului să nu i se permită să rămână în localitate, susținând că prezența acestuia creează o stare de teamă, mai ales în rândul familiilor cu copii.

Primarul a făcut apel la calm

În acest context, primarul comunei Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți, a transmis un mesaj public în care a condamnat ferm actul de violență și a făcut apel la calm, responsabilitate și respectarea legii. Edilul a declarat că tragedia petrecută la Cenei l-a afectat profund și a transmis condoleanțe familiei victimei și comunității îndoliate.

Este o pierdere de neimaginat, o durere care ne atinge pe toți ca vecini”, a transmis, duminică, primarul.

Primarul a explicat că a urmărit evoluția cazului încă din primele zile și a fost în contact permanent cu autoritățile competente și cu reprezentanții administrației din Cenei, însă a ales să nu facă declarații publice imediate pentru a evita speculațiile într-un moment de profund doliu și în plină anchetă penală.

Prioritatea mea absolută rămâne siguranța copiilor noștri. Vom intensifica colaborarea cu Inspectoratul Școlar, IPJ Timiș și Serviciile de Protecție a Copilului pentru:

– programe de educație emoțională și prevenire a violenței în școli,
– discuții deschise cu părinții despre supraveghere și riscurile consumului de substanțe,
– măsuri suplimentare de monitorizare și siguranță în comună.
Suntem vecini cu Cenei – durerea lor este și a noastră. Suntem uniți în compasiune și în hotărârea de a preveni astfel de drame.
Dacă aveți îngrijorări concrete legate de copii sau siguranță, vă rog să veniți la Primărie – suntem aici pentru voi, a transmis Viorel Mărcuți

Primarul a subliniat că Sânmihaiu Român este o comunitate vecină cu Cenei, iar impactul acestei tragedii este resimțit de ambele localități. Totodată, acesta i-a încurajat pe cetățeni să se adreseze Primăriei în cazul în care au îngrijorări legate de siguranța copiilor.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. O localnică a comentat la postarea primarului în grupul de Facebook Nemulțumiți din Sânmihaiu Român:

„Cum preveniți astfel de drame dacă aduceți ucigașul în satul nostru? Vrem siguranță pentru copiii noștri, nu frică și nesiguranță. Duceți-l pe ucigaș la pușcărie, acolo unde îi este locul!!!”

În urma acestui incident dramatic, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș a declanșat o serie de acțiuni de urgență, menite să sprijine familia îndoliată și să prevină apariția unor situații similare.

