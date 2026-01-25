Prima pagină » Actualitate » Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat. Doi tineri, reținuți

25 ian. 2026, 10:40, Actualitate
FOTO - Captură video: Pro TV

Procurorii DIICOT s-au sesizat după ce s-a descoperit că principalul suspect în cazul asasinatului din Cenei, județul Timiș, un băiat de 13 ani, era drogat la două zile după crimă. În acest caz, anchetatorii au dus la audieri un tânăr de 17 ani, bănuit că îl aproviziona pe minor. Un alt suspect, în vârstă de 24 de ani, este căutat de polițiști.

UPDATE –  A fost reținut și suspectul în vârstă de 24 de ani

Doi tineri de 17 și 24 de ani au fost reținuți în urma perchezițiilor DIICOT desfășurate în Cenei, județul Timiș. Anchetatorii susțin că bărbatul de 24 de ani i-ar fi furnizat cannabis minorului, droguri care ar fi fost consumate sau distribuite către adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde, potrivit Digi 24.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Timişoara, au documentat activitatea infracţională a două persoane, de 17 şi 24 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc, în formă continuată, a anunțat Poliția Română și DIICOT.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu vara anului 2025, inculpatul în vârstă de 24 de ani (recidivist), în mod repetat, a pus la dispoziția coinculpatului minor (17 ani) diferite cantități de canabis, pe care aceasta fie le-a pus la dispoziția altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani), ori le-a consumat împreună cu ei”, precizează Poliția Română și DIICOT.

În urma celor trei percheziţii făcute în localitatea Cenei, în locuinţa tânărului de 24 de ani au fost descoperite şi ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic, precum şi alte mijloace de probă.

Colaj foto – DIICOT

Știrea inițială:

Agenți ai DIICOT şi BCCO au descins sâmbătă, chiar în ziua înmormântării victimei, la mai multe adrese din Cenei, în încercarea de a afla de unde și-a procurat copilul de 13 ani drogul, despre care se știe că induce euforie, psihoză tranzitorie și alterează percepția, notează Știrile Pro TV.

Potrivit sursei citate, anchetatorii au percheziționat trei locuințe din satul Cenei, una dintre ele este chiar pe strada unde locuiește tânărul în vârstă de 13 ani.

FOTO – Captură video: Pro TV

„Acest copil dacă a început pe calea asta, el se crede Dumnezeu și nu mai ajută nimic”, a spus unchiul victimei.

În cazul crimei, anchetatorii au arestat doi adolescenți de 15 ani, în timp ce al treilea, de la care ar fi pornit totul, este cercetat în libertate, pentru că are doar 13 ani.

Luni seara, băieţii l-ar fi chemat pe Alin Mario Berinde acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire.

Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru.

Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Mai mult, crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte.

Vestea că băiatul consumase o substanță interzisă, două zile după comiterea crimei, i-a înfuriat pe sătenii din Cenei.

„Neimaginat, nu pot să îmi dau seama ce a fost în capul lor. Tineri care au crescut împreună, cred că a fost sub influenţa drogurilor pentru că nu cred că putea ajunge la asta”, a afirmat un localnic.

Între timp, Mario, băiatul de 15 ani ucis de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni. Practic, aproape toţi locuitorii din Cenei au participat la slujba de înmormântare.

Fiind un pasionat de vehiculele cu două roți, familia a chemat și mai mulţi motociclişti, care susțin petiția inițiată pentru pedepsirea minorilor sub 14 ani care comit crime cu premeditare.

„Tânărul de 13 ani… nu mi se pare normal să fie în libertate, eu zic că ar trebui să răspundă de pe acum și ţinut sub observație maximă” a spus unul dintre aceștia.

Suspectul de 13 ani nu s-a mai întors în satul natal, însă este monitorizat de autorităţi, iar – de luni – el ar trebui să înceapă școala online.

