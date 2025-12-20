Prima pagină » Actualitate » Director de colegiu din Iași, acuzat de luare de mită pentru transferul unui elev. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă

20 dec. 2025, 11:07, Actualitate
Director de colegiu din Iași, acuzat de luare de mită / Sursa FOTO: Mediafax

Potrivit Ziarul de Iași, Curtea Supremă a intervenit decisiv în dosarul DNA care îl viza pe directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, din Iași. Concret, judecătorii au anulat aproape tot rechizitoriul întocmit de procurori, invocând o decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în iunie 2025.

Din câte se pare, procurorii DNA au termen 5 zile să se decidă dacă merg mai departe cu rechizitoriul complet schimbat de către Curtea Supremă sau cer înapoi dosarul pentru a reface probatoriul.

Ce mită a primit directorul Gheorghiță Nistor

Directorul CN „Vasile Alecsandri”, Gheorghiță Nistor, a fost trimis în judecată în 2023. Împreună cu el mai sunt inculpate Andreia Sănătescu, educatoare la grădinița cu program prelungit nr. 12, și directoarea acestei unități de învățământ, Anca Ariton.

Procurorii au arătat în rechizitoriu că Nistor ar fi primit 300 de euro de la Sănătescu, care voia să-și transfere fiul în clasa a X-a la renumitul colegiu. „Afacerea” a fost intermediată de Anca Ariton, care îl știa pe directorul Nistor.

Ca director, Gheorghiță Nistor monitoriza procedura de transfer a elevilor și avea posibilitatea să obțină variante de subiecte date la examenele de transfer în anii anteriori. De asemenea, tot el selecta și numea profesorii care făceau parte din comisia de elaborare a subiectelor, pe care le putea obține înainte de examen.

Nistor a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită, Sănătescu, pentru dare de mită, iar Ariton, pentru complicitate la această faptă.

