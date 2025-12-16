Prima pagină » Actualitate » Dispariția misterioasă a unui cerșetor român în Olanda. A doua zi, în locul lui a apărut alt român

16 dec. 2025, 13:05, Actualitate
Un român care cerșea de câteva săptămâni într-o gară din Olanda, spunând că are nevoie de bani pentru a se întoarce acasă de Crăciun, a dispărut în mod misterios într-o zi, însă locul lui a fost luat rapid de un alt român care pretinde că este rudă cu primul. Cazul a stârnit multă îngrijorare în Țările de Jos, iar poliția suspectează că în spate se află o rețea organizată care constrânge persoane aflate în situații dificile să cerșească.

De câteva săptămâni, Niculai cerșea cu o pătură pe genunchi în gara din Den Bosch. Până când, într-o zi, a dispărut. Cerșetorul care i-a luat locul se numește Ioan și susține că este nepotul său.

Oamenii erau deja obișnuiți cu prezența lui Niculai care stătea pe trotuar, cu un cărucior cu o mică saltea și murdară în spate, iar în mână avea un pahar de carton cu câțiva bănuți. Lângă el era un carton pe care scrisese: „Mi-e foarte foame, Dumnezeu să vă binecuvânteze”.

El spera să petreacă Crăciunul acasă, în Piatra Neamț, acolo unde îl aștepta soția împreună cu cei patru copii ai săi. „Am plătit deja 210 euro unei agenții de turism și mai trebuie să plătesc încă cincizeci de euro. Trebuie să le trimit banii mâine. Poți să mai dai ceva?”.

Cum a ajuns Niculai în Olanda

Niculai spunea că trebuia, de fapt, să fie în Germania, unde trebuia să lucreze într-un abator de pui. După doar o zi a fost dat afară și a primit suma de 200 de euro și o adresă în Den Bosch. „Mi-a spus să cobor în această gară și că aveam două săptămâni la dispoziție să ajung aici”, a descris el împrejurările ciudate în care a ajuns în Olanda.

Ajuns în Olanda, toate zilele le-a petrecut cerșind și dormind pe trotuar. Iarna trecută, 114 persoane au apelat la adăpostul de iarnă din Den Bosch, care se deschide în momentul în care temperatura resimțită scade sub 0 grade. Dintre aceștia, 90% erau muncitori migranți dintr-o altă țară a UE.

Dispariția bruscă a lui Niculai

Niculai a dispărut brusc de pe locul lui de pe trotuar într-o duminică, dar locul lui nu a rămas gol, pentru că a fost ocupat  de un alt român pe nume Ioan. „Niculai? Este unchiul meu”, a spus acesta. El știe că Niculai a reușit să se întoarcă în România. La rândul său, Ioan speră să facă același lucru pe 20 decembrie. „Am deja un bilet de autobuz, dar încă nu am bani”.

Cele mai noi