Începe judecata în dosarul Emilia Șercan versus Adrian Cioroianu

16 dec. 2025, 14:50, Actualitate
Emilia Șercan a anunțat că dosarul penal în care este vizat Adrian Ciroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fondul cauzei. Anul trecut, Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției. Conflictul inițial dintre Emilia Șercan și Adrian Cioroianu a pornit de la temperatura prea scăzută din Biblioteca Națională, de care jurnalista s-a plâns. Ulterior, scandalul a escaladat și a ajuns până în instanță, după ce Șercan l-a acuzat pe Cioroianu că a făcut publică o investigație de-ale ziaristei.

Procesul penal în care Adrian Cioroianu a fost trimis în judecată la începutul anului de către Parchetul Tribunalului București pentru divulgare de informații secrete sau nedestinate publicității a trecut definitiv de camera preliminară. Este dosarul în care am reclamat că Cioroianu, în calitate de director al Bibliotecii Naționale a României, a divulgat în mod repetat pe Facebook faptul că verificam teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Astăzi, Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația împotriva deciziei date de Tribunalul București, ceea ce înseamnă că judecata pe fond poate să înceapă. Deși dosarul este unul cât se poate de simplu, iar urmărirea penală a fost făcută cât se poate de corect din punct de vedere procedural, și deși în fond i-au fost respinse cererile și excepțiile am așteptat această decizie cu emoții, pentru că ne-am învățat că justiția din România funcționează ca o loterie. Și loteria e și mai mare atunci când ai de-a face secțiile penale de la Curtea de Apel București”, a scris Șercan pe rețelele sociale.

În luna martie, Adrian Cioroianu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria București, în urma plângerii depuse de jurnalista Emilia Șercan, care l-a acuzat de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, riscând închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amendă penală.

Dosarul a fost întocmit după plângerea jurnalistei Emilia Șercan, care l-a acuzat pe Cioroianu că a decospirat faptul că analiza teza de doctorat a lui Mircea Geoană, care era director adjunct NATO, la acel moment.

Pe data de 7 martie, dosarul penal a fost înregistrat la Tribunalul București, cu Emilia Șercan, în calitate de parte civilă, și Biblioteca Națională a României, ca parte responsabilă civilmente.

”Adrian Cioroianu face astăzi un lucru incalificabil, de o mârșăvie inimaginabilă: dezvăluie o informație pe care a obținut-o prin prisma funcției de director al Bibliotecii Naționale și o face publică, deși acea informație nu este o informație publică și nici destinată publicității. Este vorba despre faptul că am solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană”, scria Șercan, tot pe Facebook, pe 29 februarie 2024, după care a depus plângere penală pe numele directorului Bibliotecii Naționale.

Emila Șercan a publicat o investigație în care arăta că Geoană ar fi plagiat prin traducere, fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush.

