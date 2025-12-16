Prima pagină » Actualitate » Situație incertă legată reînhumarea Rodicăi Stănoiu. De ce semnătură este nevoie pentru a doua înmormântare a fostei ministre de Justiție

Situație incertă legată reînhumarea Rodicăi Stănoiu. De ce semnătură este nevoie pentru a doua înmormântare a fostei ministre de Justiție

16 dec. 2025, 14:54, Actualitate
Situație incertă legată reînhumarea Rodicăi Stănoiu. De ce semnătură este nevoie pentru a doua înmormântare a fostei ministre de Justiție

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar penal pentru moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Medicii legiști au efectuat autopsia pentru a stabili circumstanțele decesului fostului minstru, dar aceasta nu a evidențiat leziuni recente. În urma acestui proces, Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a doua oară. Conform informațiilor Gândul, încă nu s-a făcut cerere către procuror pentru reînhumare și este nevoie de semnătura de la Parchet 

La 10 zile după decesul său, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă, asta după ce apropiații Rodicăi Stănoiu au dezvăluit că nu a fost efectuată o autopsie, în contextul în care pe trupul acesteia, susțin prietenii, ar fi existat niște urme de lovituri.

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, în urma deschiderii dosarului penal de moarte supectă. Conform surselor Gândul, autopsia nu a evidențiat leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, a căror vechime putea fi de o lună de zile.

Legiștii care au efectuat autopsia urmează să analizeze toate actele medicale de la spitalele unde a fost internată Rodica Stănoiu, adică rezultatele histopatologice și pe cele de la toxicologie, după ce acestea vor fi gata.

Când ar urma ca Rodica Stănoiu să fie din nou îngropată

După ce ancheta se va încheia, Rodica Stănoiu urmează să fie din nou îngropată, însă familia nu poate cere reinhumarea acesteia mai devreme de finalizarea expertizei și aprobarea procurorului de caz.

Reihumarea va avea loc numai după ce pocurorul va emite o dispoziție scrisă, însă aceasta ar putea fi amânată în cazul în care apar rezultate neconcludente sau se cere o contraexpertiză. Reinhuarea fostului ministru al Justiției va avea loc fie în același mormânt din care trupul său a fost scos, fie în altul, în cazul în care familia va decide acest lucru. În astfel de situații, statul este cel care va suporta costurile înmormântării.

Suspiciuni în ceea ce îl privește pe iubitul Rodicăi Stănoiu, mai tânăr cu 50 de ani decât aceasta

Iubitul Rodicăi Stănoiu, mai tânăr cu 50 de ani decât aceasta, a fost prezent la procedura de deshumare a trupului fostului ministru al Justiției. Întrebat despre moartea Rodicăi Stănoiu, el a refuzat să răspundă și doar a cerut decență.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora bărbatul ar mai fi fost într-o relație cu o persoană în vârstă, înainte să o cunoască pe Rodica Stănoiu, și ar fi pus la cale un plan ca să o seducă. Prietenele fostului ministru au mărturisit că nu puteau ține legătura cu femeia, pentru că el o izolase și îi luase telefonul.

Recomandarea video

Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Lancement d’ArcMedia, le plus grand groupe d’édition de Roumanie

Cele mai noi