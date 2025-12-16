Situație incertă legată reînhumarea Rodicăi Stănoiu. De ce semnătură este nevoie pentru a doua înmormântare a fostei ministre de Justiție

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar penal pentru moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Medicii legiști au efectuat autopsia pentru a stabili circumstanțele decesului fostului minstru, dar aceasta nu a evidențiat leziuni recente. În urma acestui proces, Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a doua oară. Conform informațiilor Gândul, încă nu s-a făcut cerere către procuror pentru reînhumare și este nevoie de semnătura de la Parchet

La 10 zile după decesul său, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă, asta după ce apropiații Rodicăi Stănoiu au dezvăluit că nu a fost efectuată o autopsie, în contextul în care pe trupul acesteia, susțin prietenii, ar fi existat niște urme de lovituri.

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, în urma deschiderii dosarului penal de moarte supectă. Conform surselor Gândul, autopsia nu a evidențiat leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, a căror vechime putea fi de o lună de zile.

Legiștii care au efectuat autopsia urmează să analizeze toate actele medicale de la spitalele unde a fost internată Rodica Stănoiu, adică rezultatele histopatologice și pe cele de la toxicologie, după ce acestea vor fi gata.

Când ar urma ca Rodica Stănoiu să fie din nou îngropată

După ce ancheta se va încheia, Rodica Stănoiu urmează să fie din nou îngropată, însă familia nu poate cere reinhumarea acesteia mai devreme de finalizarea expertizei și aprobarea procurorului de caz.

Reihumarea va avea loc numai după ce pocurorul va emite o dispoziție scrisă, însă aceasta ar putea fi amânată în cazul în care apar rezultate neconcludente sau se cere o contraexpertiză. Reinhuarea fostului ministru al Justiției va avea loc fie în același mormânt din care trupul său a fost scos, fie în altul, în cazul în care familia va decide acest lucru. În astfel de situații, statul este cel care va suporta costurile înmormântării.

Suspiciuni în ceea ce îl privește pe iubitul Rodicăi Stănoiu, mai tânăr cu 50 de ani decât aceasta

Iubitul Rodicăi Stănoiu, mai tânăr cu 50 de ani decât aceasta, a fost prezent la procedura de deshumare a trupului fostului ministru al Justiției. Întrebat despre moartea Rodicăi Stănoiu, el a refuzat să răspundă și doar a cerut decență.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora bărbatul ar mai fi fost într-o relație cu o persoană în vârstă, înainte să o cunoască pe Rodica Stănoiu, și ar fi pus la cale un plan ca să o seducă. Prietenele fostului ministru au mărturisit că nu puteau ține legătura cu femeia, pentru că el o izolase și îi luase telefonul.