Desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România. Are aluatul fin și este umplut cu limoncello și fistic sau cremă de zmeură

Tu știi care este desertul care costă 150 de lei per kilogram, în România? Este vorba despre o prăjitură tradițională cu o umplutură bogată, devenind „visul” oricărui împătimat de dulce. Deși prețul său poate fi „piperat”, desertul începe să câștige tot mai multă popularitate printre români.

Acest desert este, de fapt, un cozonac însiropat care are un aluat fin și o umplutură cu limoncello și fistic sau cremă de zmeură, vișine sau vanilie. Este un desert care poate fi servit celor dragi și musafirilor, câștigând „teren” și în domeniul cofetăriilor. Se numește „babka”.

„Cel mai apreciat este cel cu umplutură de cacao, după care fistic, Dubai, zmeură, pralină de alune de pădure. Avem varianta glazurată cu ciocolată şi alune de pădure sau cu umplutură de cremă de ciocolată”,a explicat Anca Bulboacă, cofetar.

Babka, desertul care a cucerit cofetăriile

Spre deosebire de cozonacul tradițional, clasic, rularea acestui desert este diferit. Cofetarul a precizat că „se merge pe lungime”. Apoi, după ce aluatul devine strâns, se va împleti. După ce aluatul este scos din cuptor, va trece printr-un sirop aromatizat cu portocală, anason stelat, păstaie de vanilie și vinars (băutură alcoolică tare). Este un desert permisiv din punct de vedere al combinațiilor de gust, iar cofetarii au testat, deja, o multituine de arome.

„Un babka cu ciocolată neagră, cu fulgi de migdale şi cu un sirop de amaretto şi unul cu ciocolată albă, cu o cremă de fistic, cu mult fistic prăjit în interior şi un sirop cu limoncello. Întotdeauna în bucătărie, atunci când foloseşti alcool, oferi un rezultat final mult mai înnobilat, îmbogăţit, ajută foarte mult la aromă. Este lumea din ce în ce mai curioasă. E mai mult un desert decât produs tradiţional de sărbători”, a spus cofetarul Radu Darie, conform Observatornews.ro.

Ce este babka? Este un desert care ar fi apărut la începutul secolului al XIX-lea în comunitățile evreiești din Polonia și Ucraina.

