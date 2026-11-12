Dobânda-cheie rămâne la 6,5%. Ce se întâmplă cu ratele românilor și cum explică fostul premier Florin Cîțu decizia BNR

BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,5% pe an. Banca Națională a României a păstrat neschimbate și celelalte dobânzi, precum și rezervele minime obligatorii. A cerut reforme structurale și folosirea eficientă a fondurilor europene pentru menținerea stabilității economice. De altfel, și fostul premier Florin Cîțu a oferit o explicație, după decizia BNR.

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„Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 12 noiembrie 2026, a hotărât următoarele:

Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an;

Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an;

Menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, anunță BNR.

BNR: Dobânda-cheie rămâne la 6,5%

BNR a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a continuării reformelor pentru menținerea stabilității macroeconomice. Banca Națională a României recomandă folosirea fondurilor europene pentru investiții și pentru protejarea economiei în fața unor eventuale șocuri.

„Pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât în ședința de astăzi, 12 noiembrie 2026, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse”, transmite BNR.

Ce spune Florin Cîțu

De asemenea, o explicație a fost oferită și de fostul premier Florin Cîțu, pe Facebook.

„Decizia BNR de azi, pe înțelesul tuturor: La 6,9%, inflația e încă mică. Mai poate să crească puțin. Chiar ne așteptăm la asta. Noi lăsăm dobânda unde e și așteptăm să scadă inflația de la sine. Dacă nu scade, asta e. Românii să mai sărăcească puțin”, a scris Florin Cîțu.

Menținerea dobânzii-cheie nu modifică automat ratele creditelor sau dobânzile la depozite. Ratele împrumuturilor depind de IRCC, ROBOR și condițiile contractuale, iar băncile stabilesc individual dobânzile pentru economii.

Sursă foto: Facebook Florin Cîțu, Shutterstock (rol ilustrativ)