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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 13 noiembrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 13 noiembrie, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive făcute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Petrișor Peiu, președintele CNC al AUR, detalii explozive despre pensii. Cum au fost prinși cu minciuna! Plus, ce se întâmplă în culisele scenei politice? Călin Georgescu, președinte la AUR sau plan de distrugere din interior.

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, Alin Tișe, președintele CJ Cluj, face dezvăluiri în exclusivitate despre ruptura din PNL. Ce mize se ascund în războiul din partid? Apropierea de USR va transforma partidul liberal într-o anexă?

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, vine cu o analiză a situației politice și economice. Cât de gravă este criza prin care trece România? Ce urmează pentru Guvernul Niculescu și care sunt mizele conflictelor din interiorul partidelor?

Daniel-Cătălin Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vorbește despre problemele pe care le-a găsit în instituțiile pe care le conduce. Ce a descoperit în minister și cine beneficiază de privilegiile plătite din bani publici?

Toate momentele importante ale săptămânii 09-12 noiembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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