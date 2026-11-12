Putin a folosit gluma cu „banii de pe noptieră” a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici în discuțiile cu emisarii americani. Ce mesaj a vrut să le transmită lui Kushner și Witkoff

În cadrul întâlnirii de joi de la Kremlin cu emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, președintele rus Vladimir Putin a decis să folosească o anecdotă spusă anterior de fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, cel care a fugit din țară în urma revoluției Euromaidan din 2014.

Prin gluma împrumutată de la Viktor Ianukovici, Putin a încercat să le explice celor doi emisari americani poziția contradictorie a țărilor europene cu privire la încheierea războiului din Ucraina. Președintele rus a vrut să ilustreze ceea ce Moscova consideră a fi un cerc vicios al europenilor, care susțin simultan negocierile de pace și sprijinul militar pentru Kiev.

„Avem o glumă foarte veche despre asta. Nu este legată de un context anume dar, având în vedere circumstanțele actuale, o voi prezenta astfel: Să presupunem că un escroc — cineva care a construit case particulare lângă Kiev — este chemat de autoritățile de anchetă, să zicem, de NABU [Biroul Național Anticorupție al Ucrainei]. Aceștia îl întreabă: — De unde ai luat banii?

— Din noptieră.

— Și cine a pus banii în noptieră?

— Soția mea.

— Și de unde i-a avut soția ta?

— I-am dat eu.

— Și tu de unde i-ai luat?

— Din noptieră. Cercul se închide. La fel stau lucrurile și cu europenii. E o formulare mai neobișnuită, dar ne-am dori foarte mult ca dumneavoastră, domnilor, și administrația americană, în ansamblu, să colaborați cu aliații voștri europeni, astfel încât aceștia să decidă, în sfârșit, ce vor de fapt: pace sau război în Ucraina”.

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a spus aproape aceeași glumă în noiembrie 2013, într-un interviu acordat presei ucrainene chiar în primele zile ale protestelor Euromaidan. Întrebat de unde provin fondurile pentru bugetul de stat pe anul 2014, Ianukovici a folosit povestea despre banii luați din noptieră pentru a sugera că cheltuielile guvernamentale trebuie să aibă o acoperire reală în venituri.

Spre deosebire de varianta clasică a bancului (despre o soție care ia bani din noptieră fără a ști de unde vin), Putin a adaptat povestea la actualitatea politică din Ucraina. Acesta a introdus în glumă un constructor de case de lângă Kiev și NABU, sugerând subtil și problemele de corupție de la Kiev, pe lângă incoerența diplomatică a aliaților europeni.

Kushner și Witkoff au mers la Kremlin după două zile de negocieri trilaterale mediate de SUA între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi. La Moscova, aceștia au discutat planul de pace propus de SUA și UE, disputele teritoriale și garanțiile de securitate post-război. Potrivit publicației Politico, unul dintre obiectivele lui Kushner și Witkoff a fost să obțină acordul Kremlinului pentru ca reprezentanții europeni să participe direct la viitoarele discuții de pace.